أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، في هجوم جوي استهدف العاصمة كييف فجر الخميس.
وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تلغرام "قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح في منطقة ديسنيانسكي".
وأضافت أنّ اثنين من القتلى الثلاثة "هما طفلان يتراوح عمرهما بين 5-6 سنوات و12-13 عاماً".
من جهته قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر التطبيق نفسه "وفقاً للتقارير الأولية لفرق الإنقاذ، تم العثور على ثلاثة قتلى، بينهم طفلان، وأربعة جرحى".
واستُهدفت كييف هذا الأسبوع بالعديد من الصواريخ الروسية.
أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا
أكّد الجيش الروسي الخميس أنه تصدى بسلاحه الجوي ومدفعيته لمحاولة "غزو" أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية".
الكرملين ينتقد عدم صدور إدانات دولية للقصف الحدودي
ندد الكرملين الخميس بما وصفه بصمت المجتمع الدولي بعدما تعرّضت منطقة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية إلى هجوم حمّلت موسكو مسؤوليته لكييف.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لدى المجتمع الدولي كل فرصة لمشاهدة التسجيلات المصورة وقراءة المواد التي تصف الضربات على المباني السكنية والبنى التحتية الاجتماعية وغيرها.. لا توجد كلمة واحدة تنتقد كييف".
زيلينسكي يحذّر من أن الشكوك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو تعرّض أوروبا للخطر
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بضم بلاده ومولدافيا التي تستضيف قمة المجموعة السياسية الأوروبية، إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قائلا "كل شك نظهره هو خندق ستحاول روسيا احتلاله".
وقال زيلينسكي خلال لقاء للمجموعة السياسية الأوروبية في بولبواكا في شرق مولدافيا "يجب أن تكون كل الدول الأوروبية التي تتشارك حدودا مع روسيا والتي لا تريد أن تأخذ روسيا جزءا من أراضيها، أعضاء كاملي العضوية في الناتو والاتحاد الأوروبي".
الناتو يجتمع في أوسلو بغياب تركيا وتعزيز دفاعات أوكرانيا أبرز الأهدافeuronewsيحاول وزراء الناتو دعم أوكرانيا ودفع ملف السويد المتعثر للانضمام إلى الحلف لكن غياب تركيا قد يعيق الأمر.
استعراض للقوة الدبلوماسية.. أوروبا تجتمع في مولدافيا لتظهر دعمها لها في مواجهة روسياeuronewsوصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الخميس إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها حوالى خمسين من القادة الأوروبيين في مولدافيا، الدولة الصغيرة التي تشهد على غزو أوكرانيا المجاورة من قرب وتعيش في خوف من احتمال زعزعة روسيا استقرارها.
وصول زيلينسكي إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدافيا
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الخميس إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها حوالى خمسين قائدا أوروبيا في مولدافيا، الدولة الصغيرة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.
وزيلينسكي الذي لم يؤكّد حضوره في وقت سابق، هو أول رئيس تستقبله رئيسة مولدافيا مايا ساندو على السجادة الحمراء أمام قلعة ميمي حيث يعقد الاجتماع على مسافة 35 كيلومترا من العاصمة كيشيناو.
قصف "متواصل" يستهدف منطقة روسية على الحدود الأوكرانية ويسفر عن خمسة جرحى
تستهدف بلدة في منطقة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا منذ ساعات "بقصف متواصل" أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، على ما أفاد الحاكم المحلي فياتشيسلاف غلادكوف الخميس.
وكتب غلادكوف على تلغرام "تشهد تشيبيكينو قصفا متواصلا" بالقذائف، متّهما القوات الأوكرانية بقصف "وسط المدينة وأطرافها". وأضاف "وفقا للمعلومات الأولية، هناك خمسة جرحى".
البنتاغون يعلن عن حزمة أسلحة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا
أعلن البنتاغون الأربعاء عن حزمة جديدة من الأسلحة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي وعشرات الملايين من طلقات الذخيرة.
وقالت وزارة الدفاع إن الشحنات الأخيرة سترفع إجمالي قيمة المساعدة الأمنية الأميركية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 إلى 37,6 مليار دولار.
وأضافت في بيان "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بقدرات لتلبية احتياجاتها الفورية في ميدان المعركة ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل".
تقود الولايات المتحدة جهودًا غير مسبوقة لحلف شمال الأطلسي ودول حليفة أخرى لتزويد أوكرانيا بالأسلحة ومساعدات أخرى.
موسكو تندد بعمل "استفزازي متهور" بعد إغلاق ألمانيا أربع قنصليات روسية
نددت موسكو الأربعاء بقرار ألمانيا إغلاق أربع من القنصليات الروسية الخمس على أراضيها معتبرة ذلك خطوة "استفزازية" وتوعدت بالرد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية "يجب ألا يكون هناك شك في برلين بأن هذه الأفعال الاستفزازية المتهورة لن تبقى دون رد مناسب من طرفنا".
ماكرون يطالب بضمانات أمنية "ملموسة وموثوقة" لأوكرانيا في حلف الأطلسي
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إلى منح أوكرانيا ضمانات أمنية "ملموسة وموثوقة" في انتظار ضمّها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ودعا إلى تعزيز قوة أوروبا الدفاعية داخل الحلف رغم تحفظات العديد من دول وسط أوروبا وشرقها.
وحض ماكرون في خطاب ألقاه في منتدى الأمن الإقليمي "غلوبسيك" في براتيسلافا، الاتحاد الأوروبي أيضا إلى إعادة التفكير في حوكمته و"ابتكار صيغ" لتلبية تطلعات عضوية دول في أوروبا الشرقية والبلقان.
وأضاف "إذا أردنا (...) الضغط على روسيا وإذا أردنا أن نكون صادقين تجاه الأوكرانيين، يجب أن نمنح أوكرانيا الوسائل لمنع أي عدوان (روسي) جديد وإدراجها في بنية أمنية موثوقة".
وتابع "سيكون موضوع تقديم الغرب ضمانات أمنية ملموسة وموثوقة لأوكرانيا في قلب نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة" قبل قمة الناتو في تموز/يوليو في فيلنيوس.
وينتظر أن يعيد قادة الدول والحكومات في الناتو خلال قمة فيلنيوس في 11 و12 تموز/يوليو تأكيد دعمهم السياسي والعسكري لأوكرانيا التي تشهد منذ 15 شهرا هجوما روسيا يثير قلق الدول المجاورة التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي السابق.
ويمكن منح هذه الضمانات من الدول الأعضاء في الناتو، في انتظار انضمام أوكرانيا إلى التحالف، وهو أمر سيبقى بعيد المنال طالما أنها في حالة حرب مع روسيا