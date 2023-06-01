بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، في هجوم جوي استهدف العاصمة كييف فجر الخميس.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تلغرام "قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح في منطقة ديسنيانسكي".

وأضافت أنّ اثنين من القتلى الثلاثة "هما طفلان يتراوح عمرهما بين 5-6 سنوات و12-13 عاماً".

من جهته قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر التطبيق نفسه "وفقاً للتقارير الأولية لفرق الإنقاذ، تم العثور على ثلاثة قتلى، بينهم طفلان، وأربعة جرحى".

واستُهدفت كييف هذا الأسبوع بالعديد من الصواريخ الروسية.

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