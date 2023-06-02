شاهد: أول سفينة سياحية عملاقة صينية الصنع تدخل تجربة التعويم

بقلم: يورونيوز

سفينة Adora Magic City العملاقة، هي أول سفينة سياحية من نوعها في الصين، قادرة على استيعاب 5246 راكباً. وتضم 2125 غرفة نزيل وهيكلاً مؤلفاً من 16 طابقاً، بينها مناطق للترفيه مثل مراكز للعروض وحانات ومقاهي وساحات للتسوق ومتنزهات مائية.

بدأت أول سفينة سياحية كبيرة محلية الصنع في الصين، "Adora Magic City" عملية التعويم في وقت مبكر من صباح يوم الخميس.

السفينة السياحية من طراز فيستا بطول 323.6 متر وعرض 37.2 متر، ستبدأ أول رحلة من شنغهاي، كميناء رئيسي لها. وهي قادرة على استيعاب 5246 راكباً. وستضم 2125 غرفة نزيل وهيكلاً مؤلفاً من 16 طابقاً، بينها مناطق للترفيه مثل مراكز للعروض وحانات ومقاهي وساحات للتسوق ومتنزهات مائية.

بدأ تجهيز السفينة في العام 2019، واستخدمت معدات وتقنيات مبتكرة للتحكم في الوزن والاهتزاز وتقليل الضوضاء، وتعد السفن السياحية منتجات شحن فائقة التكنولوجيا وعالية القيمة المضافة لم تنتجها الصين بعد.

لذلك يُنظر إلى سفينة "Adora Magic City" على أنها خطوة مهمة، تظهر القدرات المحلية الصينية والاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا.