تركيا تتسلم "تي سي جي أناضول".. أول حاملة مسيّرات هجومية في العالم

بقلم: يورونيوز

تسلمت القوات البحرية التركية سفينة "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu)، هذا اليوم الاثنين، لتعزيز ترسانة القوات البحرية، باعتبارها أول حاملة طائرات مسيّرة هجومية في العالم، بمراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وتي سي جي أناضول، هي سفينة هجومية برمائية (حاملة برمائية) متعددة الأغراض، بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في إسطنبول، ويوجد في العالم 12 دولة فقط لديها سفن بهذا الحجم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الساعي للفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في أيار/مايو إنّ المسيّرات التركية من طرازي "بيرقدار تي بي 3" و"قزل إلما" فضلاً عن طائرة التدريب النفاثة الهجومية الخفيفة "حُرجيت" ستكون "قادرة على الهبوط والإقلاع منها"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

تم إطلاق السفينة في مايو 2019 ، وبدأت اختبارات القبول البحرية في يونيو 2022. ليتم تسليمها اليوم من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية إلى قيادة القوات البحرية، وذلك في حفل حفل حضره الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتصل نسبة المساهمة المحلية في بنائها إلى 70%، وقد شاركت في إنشائها 131 جهة فرعية، إلى جانب مساهمات من جامعات ومراكز أبحاث تركية.

الأولى من نوعها في العالم

تزيد سفينة "TCG Anadolu" من قوة البحرية التركية وتعزز من قوة الردع، وصممت كحاملة للمسيرات الهجومية، لتكون الأولى من هذا النوع في العالم، إضافة لنقل العتاد العسكري.

وتتمتع حاملة طائرات "TCG Anadolu" بقدرات لوجستية تمكنها من نقل قوة عسكرية بتعداد كتيبة على الأقل، إلى مناطق الأزمات المحتملة في بحار إيجة والمتوسط والأسود، دون تلقي أي إسناد من القاعدة الرئيسية.

وستكون أول سفينة مخصصة للطائرات بدون طيار في العالم ولهذا السبب بدأ تطوير طائرة بدون طيار مع أجنحة قابلة للطي كيف تهبط على السفينة بسهولة.

قدرات صناعية تركية

وتظهر القدرات المحلية التركية جلية في صناعة حاملة الطائرات الجديدة من حيث تزويدها بأحدث منظومات الحرب وهي: منظومات الأسلحة ونظام إدارة المعركة، ونظام الحرب الإلكترونية، ونظام البحث التعقب بالأشعة تحت الحمراء، ونظام البحث الكهروبصري.

كما أنها مزودة أيضا بنظام المجس الليزري للتحذير، ونظام الدفاع التوربيدي، والرادار، وأنظمة الاتصال، وأنظمة الملاحة، ونظم مشاركة المعلومات.

بإمكان السفينة المساهمة في القيام بعمليات الطوارئ عند حدوث الكوارث الطبيعية، فهي تحتوي على مستشفى وغرفة عمليات، تمكنها من نقل المساعدات الإنسانية.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 مترا وعرض 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلو غراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

بحمولتها القصوى، وبسرعتها الاقتصادية يمكن لسفينة "TCG Anadolu" قطع مسافة 9 آلاف ميل بحري.

وبإمكان السفينة استقبال 4 مركبات إنزال ميكانيكية في آن واحد، في حوضها المغمور بالمياه، كل مركبة بإمكانها نقل دبابة واحدة.

وتستطيع حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى ظهر السفينة، يمكن لـ "تي سي جي أناضول" استيعاب ربض 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها حمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها لعناصر يصل عددهم إلى 1223.