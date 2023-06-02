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الكونغرس يرفع سقف الدين وبايدن يشيد بـ"انتصار كبير"

صورة من الكونغرس نتيجة التصويت على رفع سقف الدين
صورة من الكونغرس نتيجة التصويت على رفع سقف الدين   -  Copyright  AP/AP
بقلم:  يورونيوز

وافق الكونغرس الأميركي الخميس على رفع سقف الدين مبعدا بذلك شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، في خطوة أشاد بها الرئيس جو بايدن باعتبارها "انتصارا كبيرا".

وقد أقر مجلس الشيوخ في وقت متقدم من المساء مشروع القانون الذي سبق لمجلس النواب أن مرره.

وجاء هذا النص نتيجة مفاوضات شاقة بين بايدن والمعسكر الجمهوري وسيتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها حتى بداية 2025.

وقال بايدن "هذا انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأميركي". وأضاف أنه "يتطلع" إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري مدى أسابيع.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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