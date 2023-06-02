أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب مدينة كورسك المجاورة للحدود مع أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة في ساعة مبكرة صباح الجمعة.
قال رومان ستاروفويت على تلغرام "الليلة أسقط أحد أنظمة الدفاع الجوي طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب كورسك". وأضاف الحاكم "نطلب من سكان كورسك التزام الهدوء، فالمدينة تحت حماية موثوقة من جيشنا".
تعرضت منطقة كورسك الحدودية الروسية منذ بداية الحرب لقصف منتظم من القوات الأوكرانية.
أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا
دول "البريكس" منفتحة على انضمام أعضاء جدد وتدعو إلى "إعادة توازن" النظام العالميeuronewsجاء اجتماع دول مجموعة بريكس الخميس في الكاب قبل قمة لرؤساء الدول مقررة في آب/أغسطس تهيمن على تحضيراتها إمكانية حضور فلاديمير بوتين إلى جنوب إفريقيا، الدولة المضيفة للقمة.
الأمم المتحدة تحذّر من "وضع خطير" من جراء تباطؤ تصدير الحبوب الأوكرانية
أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة الخميس عن قلقها إزاء تباطؤ عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرة إلى "شبح تضخّم أسعار الأغذية" في حين تطالب روسيا بمعاملة أفضل لمنتجاتها الزراعية.
في أيار/مايو مدّدت اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والتي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية، لشهرين حتى 17 تموز/يوليو.
ومبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، هي اتفاقية أبرمت في 22 تموز/يوليو بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، وساعدت في تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب.
وتطالب روسيا بتطبيق اتفاق آخر يتعلّق خصوصا بصادراتها من الأسمدة.
النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا
صوّتت الغرفة السفلى في البرلمان السويسري الخميس ضد مشروع قانون يرمي إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.
وجاء التصويت في البرلمان السويسري في اليوم الذي التقى فيه رئيس سويسرا ألان بيرسيه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة للمجموعة السياسية الأوروبية في مولدافيا، في اجتماع بحث خلاله الرجلان في تصدير أعتدة حربية.
وصوّت 98 من أعضاء المجلس الوطني في برن ضد المبادرة البرلمانية التي أعدّتها إحدى اللجان، فيما صوّت 75 عضوا لصالحها.
وقال جان لوك أدور، النائب عن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، أكبر تكتل في المجلس الوطني، إن الموافقة على هذه المبادرة يعني "خرق الحياد".
وسويسرا تعتمد منذ زمن مبدأ الحياد في النزاعات العسكرية، علما بأن البلاد البالغ عدد سكانها 8,8 ملايين نسمة ولا منفذ بحريا لها، لا تزال تعتمد الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال.