شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في الهند إلى 120 قتيلا على الأقل

بقلم: يورونيوز

قتل 120 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 850 في حادث اصطدام بين قطارات عدة في ولاية أوديشا في شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤول كبير وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وقال المسؤول في أوديشا براديب جينا لوكالة فرانس برس "قتل نحو 120 شخصاً وأصيب أكثر من 850. الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ (الركاب) وتقديم الدعم الصحي للجرحى".

وقال المسؤول الطبي في بالاسور القريبة من موقع الاصطدام في تصريح لوكالة فرانس برس: "تأكد مقتل 120 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 850"، مشيراً إلى نشر أطباء وطواقم طبية في موقع الحادث.

وأفاد شهود عيان ومسؤولون وسيلة إعلامية محلية بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس" وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الاقليمية بوبانسوار.

كذلك شمل الحادث قطار ركاب آخر، وفق المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا، لكن تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد.

ورجحت وكالة "برس تراست اوف انديا" أن يكون خمسون شخصا قد قضوا بسبب الحادث. ويعتقد ان ركابا عدة عالقون تحت عربات القطار.

وقال مسؤول في الشرطة طالباً عدم كشف هويته إن "التفاصيل لم تتّضح بعد فالفرق تعمل على الأرض والجميع منشغلون في عمليات الإغاثة".

وقال جينا إنه تم نشر نحو 60 من سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ في الموقع للمساعدة في نقل الجرحى إلى منشآت طبية في المنطقة.

وأبدى رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، حزنه قائلاً: "مشاعري مع العائلات الثكلى، وأتمنى أن يتعافى المصابون قريباً".

وأعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطّلع منه على الأوضاع.

أظهرت تقارير وسائل إعلام محلية مشاهد لعربة قطار انقلبت على أحد جوانب المسار ولما يبدو أنهم ناجون فوقها، ولسكان يحاولون انتشال ضحايا.

وغالباً ما تشهد الهند حوادث قطارات، على الرغم من تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.