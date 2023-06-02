جيل بايدن عقب وصولها مصر: "شكراً على الاستقبال الحار في أم الدنيا"

بقلم: يورونيوز

استقبلت انتصار السيسي قرينة الرئيس، اليوم الجمعة جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التى وصلت إلى مصر في زيارة تستمر لمدة يومين ضمن جولة خارجية تشمل 4 دول.

وصلت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القاهرة يوم الجمعة، قادمة من الأردن. وذلك بعد حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين. وكان في استقبالها سيدة مصر الأولى انتصار السيسي.

وكتبت جيل بايدن عبر حسابها على "تويتر" فور وصولها القاهرة، موجهة الشكر لقرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شكراً لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا".

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان صحفي، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.

وأعلنت المتحدثة باسمها فانسيا فالديفا أن السيدة بايدن تعتزم من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الترويج لتحسين ظروف النساء والشباب، لاسيما في ما يتعلق بالتعليم والصحة والتمكين.

وستشمل الويارة عدداً من الدول الأخرى، مثل المغرب والبرتغال.