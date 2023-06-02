تطبيقات الدفع الرقمية.. هل هي آمنة؟

بقلم: يورونيوز

حذرت هيئة مراقبة المستهلك الفيدرالية يوم الخميس من توفير الأموال على تطبيقات الدفع مثل Venmo أو Cash App أو PayPal، لأن الأموال غير مؤمنة تلقائياً من قبل الحكومة ويمكن أن تضيع على الفور إذا انهارت الشركات.

حذر مكتب حماية المستهلك المالي يوم الخميس، من أن تخزين الأموال في تطبيقات الدفع غير المصرفية من قبيل Venmo وPayPal وCashApp، غير مضمون على المدى الطويل، لأن الأموال أكثر عرضة للخطر أثناء الأزمات.

يأتي هذا التحذير بعد عدة أسابيع من انهيار ثلاثة بنوك إقليمية، "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك" و"فيرست ريبابليك بنك"، بعد أن قام العملاء الخائفون الذين لديهم ودائع مصرفية غير مؤمّنة، بسحب أموالهم بشكل جماعي.

وتؤمن مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية (FDIC) حسابات بنكية تصل إلى 250 ألف دولار لكل حساب لمنع فشل البنوك، لكن الأموال المخزنة في تطبيقات الدفع الرقمية الشائعة، لا يتم الاحتفاظ بها في حساب مصرفي تقليدي، لذلك تفتقر إلى نفس الضمانات المالية.

وتزعم بعض هذه التطبيقات أنها تقدم تأميناً يحمي الأموال من فشل البنك الذي يحتفظ بالوديعة. ولكن يتم تقديم هذا التأمين بشروط معينة فقط، ولا يحمي أموال المستخدمين في حالة تعطل التطبيق الرئيسي.

قال مكتب حماية المستهلك المالي إن بعض الأموال قد تكون مؤهلة للحصول على تغطية تأمينية، إذا قام العملاء بأنشطة معينة مع التطبيقات، ولكن بشكل عام لا يتم تغطية التطبيقات من خلال تأمين الودائع. على سبيل المثال، إذا فتح عميل حساب PayPal Savings، فسيكون لديه تأمين على الودائع من خلال بنك شريك "، لكن حساب PayPal العام غير مشمول بالتأمين.

بالنسبة إلى Apple Cash، التي يمكن التأمين عليها من خلال Green Dot Bank، يتطلب الأمر التحقق من هوية المستخدم للحصول على تأمين على الودائع.

وأضاف البنك في تقرير: "وجدنا أن الأموال المخزنة يمكن أن تتعرض لخطر الخسارة في حالة حدوث ضائقة مالية أو فشل المؤسسة التي تدير منصة الدفع غير المصرفية، وغالباً لا يتم إيداعها في حساب بنكي أو اتحاد ائتماني، وتفتقر إلى تغطية تأمين الودائع الفردية".

انتشرت تطبيقات الدفع كبديل لحساب بنك تقليدي بشكل كبير في العقد الماضي، وفي الوقت نفسه، لا تذكر هذه التطبيقات أين يتم الاحتفاظ بأموال المستهلك أو استثمارها. ما يؤدي إلى مخاطر خسائر الاستثمار وتغيرات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار صرف العملات ومشاكل السيولة، وفقًا لـ CFPB.

يعتمد عشرات الملايين من المستهلكين والشركات الصغيرة الأمريكية على تطبيقات الدفع لإنفاق وإدارة وإرسال أموالهم بشكل أفضل. باعتبار هذه الحسابات آمنة وشفافة.

لدى Venmo الآن أكثر من 90 مليون عميل وأعلنت مؤخراً أنها ستسمح للآباء بإنشاء حسابات لأبنائهم المراهقين، مما قد يجلب عشرات الملايين من العملاء الجدد للتطبيق.

بينما حققت PayPal، الشركة الأم لشركة Venmo، إيرادات قدرها 27.5 مليار دولار العام الماضي. وحققت Block التي تمتلك Cash App، إيرادات قدرها 17.5 مليار دولار العام الماضي.