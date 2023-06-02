شاهد: طاقم مهمة "أكسيوم 2" يعقد مؤتمرا صحفيا بعد عودته من محطة الفضاء الدولية

بقلم: يورونيوز

أقلع طاقم المهمة المسماة "اكس-2" بصاروخ "سبايس فالكون 9" من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال في 21 أيار/مايو.

عاد طاقم مهمة "أكسيوم 2" من محطة الفضاء الدولية بعد رحلة استمرت عدة أيام

وضمت الرحلة السعودية ريانة برناوي (34 عاماً) أحد آفراد الطاقم وهي أول امرأة عربية على الإطلاق تصل إلى المدار، ومواطنها علي القرني (31 عاماً)، إلى جانب الأمريكيين، بيغي ويتسون (63 عاماً)، رائدة الفضاء المتقاعدة التي كانت تعمل في "ناسا" والطيار والمستثمر جون شوفنر (67 عاماً).

قام الطاقم بأكثر من 20 تجربة ومواضيع بحثية واحد منها يتعلّق بدراسة سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن.

وأقلع طاقم المهمة المسماة "اكس-2" بصاروخ "سبايس فالكون 9" من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال في 21 أيار/مايو.