بعد قضاء 6 أشهر في محطة تيانغونغ الفضائية الصينية.. عودة ثلاثة رواد فضاء بسلام إلى الأرض

بقلم: يورونيوز

تستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي لمواكبة التطور الذي تحققه الولايات المتحدة وروسيا في هذا المجال.

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيون بسلام إلى الأرض بعدما أنجزوا مهمة فضائية في محطة الفضاء الصينية وُصفت بـ"الناجحة"، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.

وهبطت الكبسولة النحاسية للمركبة الفضائية "شنجو-15" في شمال البلاد وتحديداً في منغوليا الداخلية، وفق وكالة شينخوا للأنباء.

وأكّدت الوكالة، أنّ فاي جونلونغ ودنغ تشينغمينغ وتشانغ لو خرجوا من الكبسولة "وهم بصحة جيدة"، مشيرة إلى أنّ المهمة حققت "نجاحاً تاماً".

وأظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام رسمية أطباء يرتدون لباساً أبيض وهم يلفّون رواد الفضاء ببطانيات زرقاء.

وكان رواد الفضاء الثلاثة أمضوا ستة أشهر في محطة الفضاء تيانغونغ وأنجزوا مهمات بينها المشي في الفضاء وتجارب مختلفة.

وكانت الصين أرسلت خلال الأسبوع الفائت باتجاه محطة تيانغونغ ثلاثة رواد فضاء من بينهم مدني للمرة الأولى في تاريخها، ضمن مهمة "شنجو-16".

وتستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي لمواكبة التطور الذي تحققه الولايات المتحدة وروسيا في هذا المجال.

وتعتزم إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 وبناء قاعدة عليه.