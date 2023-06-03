شاهد: السيدة الأمريكية الأولى تزور الأهرامات والجامع الأزهر في مصر

بقلم: يورونيوز

قبل زيارة الأهرامات، قامت جيل بايدن بجولة داخل الأزهر، اصطحبها فيها الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

اعتبرت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، أنها "محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة"، وذلك خلال زيارتها مصر والتي تستمر لمدة يومان ضمن جولتها في الشرق الأوسط.

وكتبت زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، لقد كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة".

ونشرت بايدن، صورة من زيارتها لأهرامات الجيزة، ويظهر بالصور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ووصلت جيل بايدن إلى القاهرة في زيارة تستمر لمدة يومين، قادمة من الأردن، بعد حضور حفل زفاف ولي عهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين.

وقبل زيارة الأهرامات، قامت جيل بايدن بجولة داخل الجامع الأزهر، اصطحبها فيها الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة الأولى رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جو بايدن، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الإستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة.

من جانبها، نقلت زوجة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسي، وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبًا لمصر.