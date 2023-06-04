نتنياهو يصف عملية مقتل 3 جنود إسرائيليين عند حدود مصر بالخطيرة ويتعهد بتحديث أساليب العمليات

بقلم: يورونيوز

وتعد العملية التي وقعت بالأمس هي الاولى منذ ثلاثة نحو ثلاثة عقود

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث الذي وقع على الحدود المصرية بهجوم خطير وغير عادي وسيتم التحقيق فيه بدقة. وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية "لقد أرسلنا رسالة وضاحة جلية إلى مصر نتوقع فيها التحقيق المشترك والشامل وهو جزء من التعاون الأمني ​​المهم بين البلدين والمستمر منذ سنوات بحسب".

كما تعهد نتنياهو باستخلاص كل النتائج الضرورية فيما يتعلق بالعمليات العسكرية على طول السياج الحدودي.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيلي ستقوم بتحديث القواعد والأساليب العملياتية وكذلك وسائل الحد من التهريب وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات المأساوية على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وسائل إعلام عبرية ذكرت أن القاهرة وتل أبيب تجريان محادثات لعقد اجتماع عاجل بمشاركة مسؤولين أمنيين من الجانبين، بعد عملية يوم أمس على الحدود المصرية أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد شرطي مصري تسلل إلى داخل إسرائيل حسب الجيش الإسرائيلي.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بحث الليلة الماضية هاتفيا مع نظيره المصري محمد زكي الحادث عند الحدود مع مصر، وبحث معه التعاون في التحقيق في هذا "الهجوم الخطير" حسب تعبيره، وأكد الوزيران على الحفاظ على اتصال دائم وضمان التعاون بين الجهات المعنية لمنع وقوع أحداث من هذا النوع في المستقبل.