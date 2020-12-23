ترامب يتهم الجيش المصري بإنفاق المساعدات الأمريكية على السلاح الروسي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش المصري باستخدام المساعدات التي سيحصل عليها من واشنطن لشراء معدات عسكرية من روسيا.

وفي مقطع مصور نُشر على صفحته الرسمية على موقع تويتر، انتقد ترامب مشروع قرار صادق عليه الكونغرس ويتضمن حزمة من المساعدات الاقتصادية لبعض الدول الأجنبية التي تضررت جراء جائحة كورونا.

ولفت ترامب إلى أن مشروع القرار الذي أقره الكونغرس الإثنين يشمل مساعدات اقتصادية "بقيمة مليون دولار لكمبوديا، و134 مليون دولار لبورما، و1.3 مليار دولار لمصر" منوها إلى أن الجيش المصري سيستخدم هذه المساعدات لشراء السلاح الروسي.

وقال إن مشروع القرار "يسمى قانون الإغاثة من كورونا، إلا أن لا علاقة له بالفيروس".

وتابع ترامب في حديثه أن الكونغرس يقدم الكثير من الأموال للعديد من الدول الأجنبية وجماعات الضغط وفي المقابل يعطي الحد الأدنى من المساعدات للشعب الأمريكي وهو من يحتاج حقا إلى الدعم.

تصريحات ترامب لاقت انتقادات واسعة من الجانب المصري. واعتبر بعض الخبراء العكسريين المصريين أنها تفتقر إلى المصداقية والموضوعية، مشيرين إلى أن المعونة العسكرية التي تقدم من واشنطن تستخدم لشراء أسلحة أمريكية.