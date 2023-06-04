أكراد في ستوكهولم يحتجون على انضمام السويد إلى الناتو

بقلم: يورونيوز

ضم الاحتجاج أنصار حزب العمال الكردستاني في السويد، والمصنف "إرهابيًا" حسب أنقرة.

تظاهر المئات في شوارع ستوكهولم اليوم الأحد، احتجاجًا على انضمام السويد إلى حلف الناتو. وضم الاحتجاج أنصار حزب العمال الكردستاني في السويد، والمصنف "إرهابيًا" حسب أنقرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي التقى فيه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة انضمام السويد إلى التحالف العسكري.

اتهمت أنقرة ستوكهولم بالفشل في اتخاذ خطوات ملموسة لقمع الجماعات التي تعتبرها إرهابية أو تهديداً وجوديًا، بما في ذلك الجماعات الكردية.

في السياق نفسه، أعلن ستولتنبرغ الأحد إثر لقاء استمر ساعتين مع أردوغان في اسطنبول أن "السويد أوفت بالتزاماتها" حيال أنقرة تمهيدًا للانضمام للحلف.

وتعطل تركيا منذ ثلاثة عشر شهراً انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي بحجة تساهلها مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الوقت حان ليحدث ذلك (الانضمام) قبل قمة فيلنيوس" المقررة في 11 و12 تموز/يوليو، عندما يجتمع رؤساء دول الناتو الـ 31.

أردوغان مستقبلًا ستولتنبرغ HANDOUT/AFP

وأعلن ستولتنبرغ إنشاء "آلية دائمة" بين حلف شمال الأطلسي وتركيا وعقد اجتماع مقبل "في 12 حزيران/يونيو" من دون تحديد مكان انعقاده.

وحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي حفل تنصيب إردوغان في أنقرة بعد إعادة انتخابه في 28 أيار/مايو لخمس سنوات إضافية على رأس البلاد، و"شكر تركيا" لنشرها تعزيزات في كوسوفو التي تشهد اضطرابات عنيفة.

وتشارك تركيا في قوة "كفور" المتعددة الجنسية بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو.