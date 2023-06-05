فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس (مصدر دبلوماسي)

بقلم: Euronews

أفاد مصدر دبلوماسي أن فرنسا ستطلب الاثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس الذي يستهدفه تحقيق بشبهة الاغتصاب والعنف المتعمد.

أفاد مصدر دبلوماسي أن فرنسا ستطلب الاثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس الذي يستهدفه تحقيق بشبهة الاغتصاب والعنف المتعمد.

وسئل المصدر عن إمكان رفع الحصانة عن السفير رامي عدوان، فقال لفرانس برس "ثمة خطوات في هذا المنحى سيتم اتخاذها خلال اليوم".

وكانت صحيفة "Mediapart" الفرنسية الإستقصائية نشرت مقالًا يوم الجمعة تحت عنوان: "بتهمة الاغتصاب والعنف، السفير اللبناني يفلت من العدالة". وتحدّثت الصحيفة عن إتهامات "فاضحة" تطال السفير اللبناني لدى فرنسا رامي عدوان، وعن تقدم شابتين بشكوى للتبيلغ عن لأعمال اغتصاب وعنف من جانب السفير.