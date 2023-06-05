الخطوط الجوية التركية تنوي إبرام أكبر صفقة في تاريخ الطيران المدني خلال شهرين

بقلم: يورونيوز

ستسمح الصفقة للخطوط الجوية التركية بزيادة أسطولها إلى أكثر من 800 طائرة خلال عشر سنوات مقابل 435 طائرة حاليا. وتسعى الشركة لتطوير أنشطتها بشكل شامل لا سيما نحو إفريقيا وآسيا مستفيدة من افتتاح مطار اسطنبول العملاق.

أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أنه ينوي توقيع طلبيات لشراء 600 طائرة تجارية في غضون شهرين، وستكون أكبر صفقة في تاريخ الطيران المدني. وقال أحمد بولات أثناء مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) في إسطنبول إن الشركة تجري محادثات مع شركتي بوينغ وإيرباص لشراء 400 طائرة ذات ممر واحد من طراز 737 ماكس و أيه 320 نيو بالإضافة إلى 200 طائرة من طراز بوينغ 787 و777 وإيرباص أيه 350.

وأضاف: "كنا على وشك ابرام صفقة مع إحدى الشركتين المصنعتين" موضحا أن التأخير ناجم عن الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة موضحا "سننتظر شهرين قبل إعلان قرارنا النهائي".

ورفض كشف تفاصيل عن تقسيم الطلبات بين الشركات المصنعة الأميركية والأوروبية. وذكرت معلومات صحفية أن بولات سبق أن تحدث عن هذه الصفقة، وانها ستعلن خلال الجمعية العامة لاياتا.

سيسمح ذلك للخطوط الجوية التركية بزيادة أسطولها إلى أكثر من 800 طائرة خلال عشر سنوات مقابل 435 طائرة حاليا، كما أكد بولات. وتسعى الشركة لتطوير أنشطتها بشكل شامل لا سيما نحو إفريقيا وآسيا مستفيدة من افتتاح مطار اسطنبول العملاق.

من خلال رحلاتها البعيدة مستقبلا، تريد الخطوط الجوية التركية أن تكون قادرة على تسيير رحلات مباشرة إلى أستراليا لخدمة المغتربين الأتراك وأيضا تشجيع الأستراليين على زيارة تركيا، كما قال رئيسها.

إذا أبرمت الصفقة بالفعل وشملت طلبات مؤكدة، فستكون الأكبر في تاريخ الطيران التجاري، متجاوزة الصفقة التي أبرمتها شركة الطيران الهندية في شباط/فبراير مع 470 طائرة. وقعت الشركة الهندية التي تمت خصخصتها مؤخرا، عقدا لشراء 400 طائرة للرحلات المتوسطة و70 للرحلات الطويلة مقسمة إلى 250 طائرة إيرباص و220 بوينغ.