مقتل مسؤول في طالبان في هجوم انتحاري شمال أفغانستان

بقلم: يورونيوز

قُتل الحاكم بالوكالة لولاية بدخشان في شمال شرق أفغانستان في هجوم انتحاري الثلاثاء، على ما أعلن مسؤولون، بعد أشهر من مقتل قائد مركز الشرطة المحلية في هجوم شبيه تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان الانتحاري يقود سيارة محمّلة بالمتفجّرات في مدينة فيض أباد واستهدف السيارة التي كانت تقلّ نصار أحمد أحمدي وهو نائب حاكم ولاية بدخشان (شمال شرق) وسُمّي حاكمًا بالوكالة الشهر الماضي.

وقال رئيس دائرة الإرشاد والإعلام في الولاية معز الدين أحمدي "كان هدف هذا الهجوم المركبة التي تقلّ نصار أحمد أحمدي".

وقُتل أيضًا سائق السيارة وأُصيب ستة آخرون في الهجوم الذي لم تتبنّه بعد أي جهة.

في كانون الأول/ديسمبر 2022، قُتل قائد شرطة الولاية في هجوم انتحاري تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. وقبل أشهر من ذلك، في نيسان/أبريل 2022، قُتل أيضًا رئيس قسم المناجم في تفجير.

تعزّز الأمن إلى حدّ بعيد في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021 والإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة. مع ذلك، لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يمثل أكبر تهديد أمني للحكومة.

وغالبا ما تستهدف هجمات تنظيم الدولة الإسلامية الأقليتين الشيعية والصوفية في أفغانستان بالإضافة إلى الرعايا الأجانب والمصالح الأجنبية.