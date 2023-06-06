للمرة الرابعة في تاريخها.. انتخاب الجزائر عضواً في مجلس الأمن الدولي

بقلم: يورونيوز

فازت الجزائر بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، للفترة من 2024- 2025، خلال تصويت جرى اليوم في نيويورك، حصلت بموجبه الجزائر على 184 صوتاً، من مجموع أصوات 192 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

انتُخبت الجزائر وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية بالأغلبية الساحقة، لتولي مقاعد في مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمين، فيما نالت سلوفينيا خامس مقعد شاغر بعدما تفوّقت بفارق كبير على بيلاروس.

يضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة، بينها خمسة بلدان دائمة العضوية تملك حق النقض (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة) و10 دول تتولى المقاعد لمدة عامين. وكل عام، يتم انتخاب الدول التي ستحتل خمسة من هذه المقاعد.

وتُخصص المقاعد العشرة المخصصة للبلدان غير دائمة العضوية لتمثيل جميع المناطق بالتساوي.

وفي اقتراع سري في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، فازت سلوفينيا التي تنافست مع بيلاروس على المقعد المخصص لشرق أوروبا مع حصولها على نتيجة تصويت بلغت 153-38.

وقال مدير قسم الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو: "يكشف تصويت الجمعية العامة اليوم السبب الذي يجعل المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة أمراً أساسياً".

وتابع: "قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بلا شك بأن انتهاكات بيلاروس الجسيمة لحقوق الإنسان في الداخل وطمسها الحقائق المرتبطة بالفظائع الروسية المرتبكة في أوكرانيا لا يؤهلانها لتولي مقعد في مجلس الأمن، وهي هيئة ضرورية للمحافظة على حقوق الإنسان".

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان إن "الجزائر ستحرص على إسماع صوت الدول العربية والإفريقية، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن".

ستمثّل الجزائر وسيراليون إفريقيا، في حين فازت كوريا الجنوبية بمقعد منطقة آسيا والهادئ، بينما نالت غويانا المقعد المحجوز لأمريكا اللاتينية والكاريبي.

وستحل البلدان الخمسة مكان ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة لولاية تستمر لعامين وتبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2024.