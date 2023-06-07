لجنة "6 + 6" الليبية توقع اتفاقيات صياغة القانون الانتخابي الليبي

بقلم: يورونيوز

وقعت اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية، اتفاقيات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية عام 2023، خلال اجتماع في بوزنيقة، المنتجع السياحي جنوب المغرب.

ويعد اجتماع اللجنة المشتركة بالمغرب الأول من نوعه الذي يجري خارج الأراضي الليبية، والثالث من نوعه منذ تكوينها في مارس/ آذار الماضي، حيث عقدت اجتماعاً أولاً بمدينة طرابلس في 5 إبريل/ نيسان الماضي، والثاني في 7 مايو الماضي.

يقول فتح الله حسين، عضو المجلس الأعلى الليبي:"كان العمل مرضياً، فقد أخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف مما أدى إلى توافق جميع الأعضاء. نحن راضون جداً وفخورون بما حققناه للوطن والشعب الليبي، ومهتمون برؤية الناس يقولون كلمتهم ويعبرون عن إرادتهم من خلال الانتخابات ".

ويضيف مولود الأسود، عضو البرلمان الليبي: "نجحنا في توقيع اتفاقيات بشأن القوانين التشريعية والرئاسية بموافقة جميع اعضاء الهيئة ونأمل ان تكون هذه الخطوة مفيدة لاستقرار ليبيا، مما يجعل من الممكن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية هذا العام".

وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار الليبي، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينتي بوزنيقة وطنجة نهاية 2020، وحصل خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات عام 2015.

ولم تشهد ليبيا سوى القليل من السلام منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأطاحت بمعمر القذافي وأدت إلى الانقسام في عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتناحرة.