المغرب يلغي حفلة لمغني الراب الفرنسي بوبا بسبب اتهامه بالإساءة للمغربيات

بقلم: يورونيوز

أقيمت آخر حفلة لـ"بوبا" في الرباط عام 2017، وحضرها حوالى مئة ألف متفرج، وفق وسائل إعلام محلية، ضمن مهرجان "موازين" الذي يُعدّ أهم مهرجان موسيقي في المغرب.

ألغت السلطات المغربية حفلة كان مقرراً أن يحييها مغني الراب "بوبا" في مدينة الدار البيضاء في 21 حزيران/يونيو، إثر حملة دعت لمقاطعتها بسبب اتهامه بالإساءة للمغربيات في بعض أغانيه، على ما أفاد المنظمون وكالة فرانس برس.

وفي تأكيد لمعلومة نشرها موقع مجلة "تيل كيل" المغربية، ردّ مسؤول في الجهة المنظمة للحفلة بـ"نعم" على سؤال بشأن حقيقة إلغاء الحفلة المذكورة.

وأشار المصدر عينه الذي طلب عدم كشف اسمه، إلى أن هذا الإلغاء مرده إلى رفض السلطات المحلية لمقاطعة الدار البيضاء (أنفا)، منح الترخيص اللازم لإقامة الحفلة في المدينة المغربية الكبيرة.

وكتبت صحيفة "هسبريس" المغربية عببر موقع تويتر : "أعلنت الجهة المنظمة لحفل الرابور الفرنسي “بوبا” بالمغرب عن إلغاء هذا الحفل الغنائي بعد الجدل الكبير الذي لاحقه عبر منصات التواصل الاجتماعي والحملة الشرسة التي طالته من نشطاء مغاربة طالبوا بمقاطعته بسبب ما بدر من المغني من كلام مسيء في حق نساء المغرب".

وأثارت الحفلة جدلا في الفترة الأخيرة بالمغرب، حيث يحظى الفنان بشعبية واسعة لدى جمهور الراب.

واستندت هذه الدعوات إلى مقاطع من أعمال المغني، واسمه الحقيقي إيلي يافا، اعتُبرت مسيئة بحق نساء المغرب وشمال إفريقيا.

وقد لقي نبأ إلغاء الحفلة ترحيباً من مستخدمين للإنترنت، إذ كتب أحدهم عبر تويتر "في الاتحاد قوة".

في المقابل، انتقدت مستخدمة أخرى للإنترنت ما وصفته بـ"النفاق" في المغرب على خلفية قرار الإلغاء.

وقد جمعت عريضة إلكترونية طالب معدوها بإلغاء الحفلة بسبب "الإساءة"، التي طالت الشعب المغربي جراء قرار استضافة المغني في البلاد، ما يقرب من 4500 توقيع.

وحظيت دعوات مقاطعة الحفلة بدعم جهات نقابية وحزبية معروفة في البلاد، لكنّ المنظمين ظلوا حتى اللحظات الأخيرة يأملون بإمكان إقامة الحدث الموسيقي.

واتهم "بوبا" مغني الراب الفرنسي من أصل مغربي "مايس"، والمغني "ميتر غيمس" المقيم في المغرب، بالوقوف وراء حملة المقاطعة.

وأقيمت آخر حفلة لـ"بوبا" في الرباط عام 2017، وحضرها حوالى مئة ألف متفرج، وفق وسائل إعلام محلية، ضمن مهرجان "موازين" الذي يُعدّ أهم مهرجان موسيقي في المغرب.