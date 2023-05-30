كحول فاسد يودي بحياة سبعة أشخاص في المغرب

بقلم: يورونيوز

لقي سبعة أشخاص حتفهم جراء تناولهم كحولا فاسدا في المغرب، بينما أوقفت الشرطة شخصين يشتبه تورطهما في بيعه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الشرطة بمدينة مكناس (وسط شمال) فتحت تحقيقا قضائيا في "وفاة سبعة أشخاص، وإصابة فرد ثامن بتسمم، وذلك بعد استهلاكهم لمادة كحولية يشتبه في كونهم قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية".

وحجزت الشرطة "العشرات من القوارير البلاستيكية الفارغة التي كانت تحتوي على مادة كحول التعقيم، الذي تسببت في وفاة الضحايا"، في هذا المحل.

كما أوقفت صاحب المتجر (67 عاما) ومساعده (17 عاما) للاشتباه في تورطهما في "حيازة وبيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة، والتسبب في وفاة مستهلكيها"، وفق ما أضاف نفس المصدر.

سبق تسجيل حوادث مشابهة في المغرب. ففي أيلول/سبتمبر توفي 19 شخصا في مدينة القصر الكبير شمال المملكة بسبب تناولهم مشروبات كحولية فاسدة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية حينها.

كذلك توفي 20 آخرون في مدينة وجدة (شرق) في تموز/يوليو 2021 لنفس السبب.