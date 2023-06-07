العثور على روبرت هانسن .. "أخطر جاسوس" أمريكي لصالح روسيا ميتاً في زنزانته في كولورادو

بقلم: يورونيوز

كشف هانسن (79 عاماً) لأكثر من عقدين، الكثير من المعلومات السرية للغاية والتي تتعلق بالأمن القومي للروس مقابل أكثر من 1.4 مليون دولار نقداً إضافة إلى مجوهرات وألماس وأموال مصرفية مودعة في حسابات روسية.

توفي روبرت هانسن، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الذي تجسس لصالح روسيا والاتحاد السوفيتي، ميتا في زنزانته في سجن فلورنسا بولاية كولورادو، بحسب بيان صادر عن المكتب الفيدرالي للسجون في أمريكا.

وكان الجاسوس الذي عرف باسمه المستعار "رامون غارسيا" يقضي في سجن فولورنسو منذ 2002، عقوبة بتهمة التجسس لحساب روسيا، بعد إدانته بأكثر من عشر تهم تجسس في 2001، والحكم عليه بالسجن المؤبد.

وذكرت إدارة السجون الفيدرالية في بيان، أن موظفيها عثروا صباح يوم الإثنين على هانسن الذي يعتبر "أكثر الجواسيس ضرراً" في تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، ميتا في زنزانته.

وأشارت إلى أنها استعانت بخدمات طبية طارئة وحاولت إنقاذ حياته واتخاذ التدابير اللازمة إلا أن محاولاتهم لم تنجح.

ولم يحدد سبب الوفاة حتى الآن، إلا أن موظفين طبيون يتوقعون أن يكون السبب طبيعيا.

وكشف هانسن (79 عاماً) لأكثر من عقدين، الكثير من المعلومات السرية للغاية والتي تتعلق بالأمن القومي للروس مقابل أكثر من 1.4 مليون دولار نقداً إضافة إلى مجوهرات وألماس وأموال مصرفية مودعة في حسابات روسية.

وذكر موقع "بي بي سي"، أن هانسن بدأ عمله في مكتب التحقيقات الفيدرالي في 12 يناير/كانون الثاني 1976.

ولفت إلى أنهم (مكتب التحقيقات الفيدرالي) فشل في إلقاء القبض عليه لسنوات لاستخدامه اسم رامون خلال التواصل مع مشغليه على الرغم من الاشتباه بأنشطته غير العادية.