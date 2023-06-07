14:00

طلب للمساعدة والحماية

ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن 3.4 مليون شخص في جمهورية إفريقيا الوسطى - أو 56٪ من السكان - "يحتاجون إلى المساعدة والحماية". في شمال هذا البلد، احد أفقر دول العالم ويعاني من حرب أهلية منذ سنوات، "ويحتاج 120 ألف شخص إلى مساعدات غذائية".

وأسفرت المعارك بين الجيش بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو، منذ 15 أبريل / نيسان، عن مقتل نحو 700 شخص، بحسب منظمة "ACLED" غير الحكومية المختصة في ضحايا النزاعات.

وأدى القتال إلى إصابة أكثر من 5000 شخص وتشريد ما لا يقل عن 335 ألف شخص وإجبار 115 ألف آخرين على النزوح، وفقاً للأمم المتحدة التي تطالب بـ 402 مليون يورو لمساعدة البلاد. وفقاً للأمم المتحدة، وصل "أكثر من 56 ألف شخص" إلى مصر، و "أكثر من 12 ألفاً" إلى إثيوبيا و "30 ألفاً إلى تشاد".