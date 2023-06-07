بقلم: يورونيوز

رولان غاروس: زفيريف إلى نصف النهائي للعام الثالث توالياً

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف 27 عالمياً الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثالث توالياً بتغلبه على الأرجنتيني توماس مارتين إتشيفيري التاسع والأربعين 6-4، 3-6، 6-3، و6-4 الأربعاء.

ويلتقي زفيريف البالغ من العمر 26 عاماً والذي أصيب في كاحله في نصف نهائي العام الماضي أمام الإسباني رافايل نادال الذي توج لاحقاً باللقب، في الدور المقبل مع الدنماركي هولغر رونه السادس أو النرويجي كاسبر رود الرابع.