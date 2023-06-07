بقلم: يورونيوز

تقارير: نجم الأرجنتين ليونيل ميسي سينتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي

أشارت عدة تقارير صحفية إلى اقتراب نجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي من الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي وذلك بعد رحيله عن نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال الصحفي الإسباني غيليم بالالغ، وهو مؤلف سيرة ذاتية عن ميسي، في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إن قائد برشلونة السابق سيرفض العرض المقدم له من نادي الهلال السعودي للتوقيع مع ميامي.

وعلى الرغم من أن العقد المعروض من الهلال أعلى ماديا من عرض إنتر إلى أن الانتقال للأخير سيتضمن عقود تعاون بين ميسي وشركات أمريكية عملاقة مثل أديداس وآبل.

كذلك قال الصحافي المستقل المطلع بشكل عام فابريتسيو رومانو، إن بطل العالم وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات اختار اللعب في صفوف إنتر ميامي.

وأضافت التقارير الإعلامية أن النادي الأمريكي استفاد من الإيرادات التي حققها المشتركون الجدد في "إم إل إس سيزون بلاس" على "آبل تي في بلاس" لإتمام الصفقة.

ووقعت "آبل" ورابطة الدوري الأميركي في الربيع على اتفاقية بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

وستكون تلك المغامرة الكروية الأولى لبطل العالم صاحب ال35 عاماً خارج القارة الأوروبية على مستوى الأندية.

وأراد ميسي العودة إلى برشلونة هذا الصيف لكن قيود اللعب المالي النظيف التي ستكون سارية للموسم المقبل في الدوري الإسباني جعلت إعادته مع الحفاظ على ما يرضاه كراتب سنوي أمراً مستحيلاً.

وترك ميسي سان جرمان الفرنسي بعد موسمين مخيبين وذلك بانتهاء عقده معه.

ويبدي نادي الهلال السعودي منذ أشهر عدة اهتمامه بالتعاقد مع ميسي وعرض راتبا سنويا بقيمة 400 مليون يورو لضمّه الى صفوفه حسب العديد من وسائل الإعلام، حتى أن مسؤولي النادي سافروا إلى باريس الأحد لمحاولة إبرام الصفقة حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصادر قريبة من المفاوضات.

ويهدف ميسي الذي قاد منتخب بلاده الى اللقب العالمي اواخر العام الماضي في الدوحة، الى اللعب في مسابقة كوبا أميركا في عام 2024.