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إصابة 5 أشخاص بينهم 4أطفال بهجوم بسكين في مدينة أنسي الفرنسية نفذه طالب لجوء سوري

صورة من الارشيف-الشرطة تطوق منطقة بعد هجوم بسكين وسط باريس، فرنسا، 12 مايو 2018.
صورة من الارشيف-الشرطة تطوق منطقة بعد هجوم بسكين وسط باريس، فرنسا، 12 مايو 2018.   -  Copyright  Thibault Camus/AP.
بقلم:  يورونيوز

إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال بهجوم بسكين في مدينة أنسي الفرنسية نفذه طالب لجوء سوري

هاجم رجل مسلح بسكين مجموعة من أطفال دار حضانة كانوا يلعبون قرب بحيرة في مدنية أنسي في الألب الفرنسية، ما أدى إلى إصابة أربعة أطفال وشخص بالغ بجروح.

واثنان من الأطفال الذين يعتقد أن أعمارهم تبلغ حوالي ثلاث سنوات، والبالغ، في حالة حرجة وبين الحياة والموت في مستشفى، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

اعتُقل المنفذ في موقع الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 9,45 صباحا (07,45 ت غ).

وقال للشرطة إنه طالب لجوء سوري، حسبما ذكر مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه.

وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم "اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".

وكان مسؤولون محليون ومصدر أمني قد أفادوا في وقت سابق عن جرح ستة أطفال وشخص آخر.

وندد الرئيس إيمانويل ماكرون بالهجوم الذي وصفه بأنه "جبان".

وكتب على تويتر "الأمة في حالة صدمة. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم وأجهزة الطوارئ".

المصادر الإضافية • ا ف ب

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