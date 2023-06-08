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صور: دمار مروع بمنطقة سد نوفا كاخوفكا الأوكراني

سد كاخوفكا بعد قصفه
سد كاخوفكا بعد قصفه   -  Copyright  AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز

أظهرت صور تم التقاطها بطائرة مسيرة حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة المحيطة بما كان يوم ما سد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا وذلك منذ الغزو الروسي للبلاد.

وتُظهر اللقطات الهيكل المدمر أثناء سقوطه في النهر الذي غمرته الفيضانات ومئات المنازل المغمورة والصوبات الزراعية وحتى كنيسة المنطقة، بحيث اختفت معالم الحياة فيها بشكل كامل.

شاهد الصور
11 صور

وتم التقاط الصور الحصرية بواسطة فريق وكالة أسوشيتد برس أمس الأربعاء، أي بعد يوم واحد من قصف السد الواقع على نهر دنيبر.

وتتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف السد، حيث تقول روسيا إن ضربة أوكرانية تسببت في انهياره فيما زعمت أوكرانيا أن روسيا فجرته من الداخل.

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