كريم بنزيمة: "العيش في بلد مسلم عامل رئيسي في انتقالي إلى الاتحاد"

بقلم: يورونيوز

انضم الفائز بجائزة الكرة الذهبية إلى كريستيانو رونالدو في المملكة الخليجية بعد توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات مع نادي الاتحاد الذي يتخذ من مدينة جدة الساحلية مقراً له.

قال نجم كرة القدم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، في أول مقابلة له لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية، نُشرت على صفحة نادي الاتحاد على تويتر: "أنا مسلم والسعودية دولة مسلمة. لطالما أردت العيش في بلد مسلم".

وعن نادي الاتحاد قال بنزيمة إن الاتحاد هو بالفعل نادٍ كبير في المملكة العربية السعودية، فهو نادٍ لديه الكثير من الشغف الجماهيري باللعبة ويملك العديد من الألقاب. كما أشاد بنزيمة بملعب الاتحاد وقال بأنه ملعب "إستثنائي".

وبهذا ينضم الفائز بجائزة الكرة الذهبية إلى كريستيانو رونالدو في المملكة الخليجية بعد توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات مع نادي الاتحاد الذي يتخذ من مدينة جدة الساحلية مقراً له.

وعن وجود رونالدو في المملكة قال بنزيمة: "حسنًا، يوجد كريستيانو رونالدو هنا، إنه صديق. ولهذا من الجيد أن ألتقي به. ويبدو أن السعودية بدأت في الصعود أكثر على مستوى العالم".

كما أكد بنزيمة على أنه لا يزال يرغب بتقديم المزيد على أرض الملعب. ووعد الجمهور السعودي بإظهار جميع المواهب التي يملكها داخل المستطيل الأخضر.