وكيل كريم بنزيمة يؤكد أنه كان جاهزا للعب منذ ثمن نهائي مونديال قطر

أجج وكيل مهاجم نادي ريال مدريد كريم بنزيمة الأزمة التي دارت بينه وبين الطاقم التدريبي لمنتخب فرنسا حول إصابة اللاعب خلال كأس العالم بقطر.

وقال كريم جزيري، وكيل اللاعب، على تويتر إن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان والطبيب قررا خروج بنزيمة من المعسكر ومغادرته قطر دون التأكد من تشخيص إصابته.

C’est le carnet de bord du Docteur Le Gall qu’il faut publier …. Ne pas avoir attendu 2/3 jours pour confirmer le diagnostic est une faute professionnelle ou pire de sa part ! ⏰ https://t.co/qxYp54o6xT — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 25, 2022

وأكد جزيري أن بنزيمة كان جاهزاً للتواجد ضمن الاحتياطيين على الأقل بدءاً من مباريات دور الثمن النهائي.

ونشر جزيري تغريدة أخرى مصحوبة بفيديو للأشعة التي أجريت على قدم اللاعب وقال إنه استشار ثلاثة أطباء أكدوا له جاهزية بنزيمة للدور ثمن النهائي.

Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? pic.twitter.com/wtOHhDeDVW — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 26, 2022

وكان بنزيمة (35 عاماً) قد غادر قائمة الفريق المتواجدة في قطر بناء على قرار من طبيب المنتخب والمدرب ديشان بسبب إصابته.

إلا أن اللاعب عاد لتدريبان ناديه بعد أسبوع وأكد جاهزيته للمشاركة مع المنتخب في الأدوار الأخيرة لكن ديشان لم يطلب استدعائه للفريق مرة أخرى.

ورد بنزيمة بمنشور له على إنستغرام آنذاك وقال إنه "ليس مهتماً" بالانضمام للمنتخب في المباراة النهائية ضد الأرجنتين كما رفض دعوة حضور المباراة بالمدرجات في الدوحة.

وأعلن اللاعب الحاصل على جائزة البالون دور لعام 2022 بعدها مباشرة عن اعتزاله اللعب الدولي.

وظهرت تقارير تشير إلى انشقاقات داخل صفوف المنتخب الفرنسي أدت على عدم استدعاء بنزيمة والإسراع بقرار إخراجه من قائمة الفريق.

ومن ضمن تلك التقارير مزاعم عدم رضا قائد الفريق والحارس هوغو لوريس واللاعب أنطوان غريزمان عن تواجد بنزيمة بالقائمة.