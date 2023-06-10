دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يحزر اللقب الاول في تاريخه ويحقق الثلاثية

بقلم: يورونيوز

تُوج مانشستر سيتي الانكليزي باللقب الأول في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 1-0 السبت على ملعب "أتاتورك" الاولمبي في اسطنبول في المباراة النهائية للنسخة الثامنة والستين.

وسجل الدولي الإسباني رودري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 مساهمًا في ثلاثية تاريخية لفريقه بعد الدوري وكأس الاتحاد المحليين مكررًا إنجاز جاره يونايتد عام 1999 وإنتر عام 2010.

ويستضيف استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج في الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي (07:00 توقيت غرينيش)، نهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي.

الشوط الأول

تلقى مانشستر سيتي الانكليزي ضربة موجعة بإصابة صانع ألعابه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، فترك مكانه لفيل فودن.

وأصيب دي بروين في الدقيقة 29 وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه في إصابة بدت في ساقه وقرر إكمال المباراة قبل أن يطلب استبداله فدفع المدرب الإسباني بيب غوارديولا بفودن مكانه (36).

وهي المرة الثانية التي يُجبر دي بروين على عدم اكمال المباراة النهائية للمسابقة القارية بعد الأولى ضد تشلسي (خسارة 0-1) العام قبل الماضي، وقتها كانت الاصابة في الدقيقة 60.

في ما يلي نبذة عن نادي مانشستر سيتي الانجليزي

الاسم: نادي مانشستر سيتي لكرة القدم

الرئيس: الإماراتي خلدون آل مبارك

المدرّب: الاسباني جوزيب غوارديولا

الملعب: الاتحاد

السعة: 53400 متفرج

رقم الأعمال: 730 مليون يورو (2021-2022)

نادي مانشستر سيتي Thanassis Stavrakis/ AP

السجل:

الدوري الانكليزي: 9 مرات أعوام 1937، 1968، 2012، 2014، 2018، 2019، 2021، 2022 و2023

كأس إنكلترا: 7 مرات أعوام 1904، 1934، 1956، 1969، 2011 و2019 و2023

كأس الرابطة: 8 مرات أعوام 1970، 1976، 2014، 2016، 2018، 2019، 2020 و2021

كأس الكؤوس الأوروبية: مرّة واحدة عام 1970

دوري أبطال أوروبا: حل وصيفا عام 2021

في ما يلي نبذة عن نادي انتر ميلان الايطالي

الاسم: نادي إنترناتسيونالي ميلانو لكرة القدم

الرئيس: الصيني ستيفن تشانغ

المدرب: سيموني إنزاغي

الملعب: جوزيبي مياتسا

السعة: 75817 متفرج

رقم الأعمال: 439.6 مليون يورو

نادي انتر ميلان Thanassis Stavrakis/ AP

السجل:

الدوري الإيطالي: 19 مرّة أعوام 1910، 1920، 1930، 1938، 1940، 1953، 1954، 1963، 1965، 1966، 1971، 1980، 1989، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و2021.

كأس إيطاليا: 9 مرات أعوام 1939، 1978، 1982، 2005، 2006، 2010، 2011، 2022 و2023

الكأس السوبر الإيطالية: 7 مرات أعوام 1989، 2005، 2006، 2008، 2010، 2021 و2022

دوري أبطال أوروبا: 3 مرات أعوام: 1964 و1965 و2010.

كأس انتركونتيننتال: مرتان عامي 1964 و1965.

كأس العالم للأندية: مرة واحدة عام 2010.

كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا بعد دمجها مع كأس الكؤوس): 3 مرات أعوام 1991 و1994 و1998.