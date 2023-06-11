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ديوكوفيتش يُتوج بطلا لفرنسا المفتوحة ويحطم الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى (23)

الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد فوزه في نهائي بطولة فرنسا المفنوحة للتنس على النرويجي كاسبر روود
الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد فوزه في نهائي بطولة فرنسا المفنوحة للتنس على النرويجي كاسبر روود   -  Copyright  AP Photo/Thibault Camus
بقلم:  يورونيوز

بهذا التتويج سيستعيد ديوكوفيتش المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيصدر الاثنين من الاسباني كارلوس ألكاراس الذي خسر أمامه في نصف النهائي.

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب، بفوزه على النروجي كاسبر رود 7-6 (7-1) و6-3 و7-5 الاحد في المباراة النهائية لينفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى مع 23 لقباً بعد ان كان يتساوى مع الاسباني رافايل نادال.

واللقب هو الثالث لديوكوفيتش في العاصمة الفرنسية، كما بات اكبر لاعب سنا (36 عاماً) يتوج بطلاً في رولان غاروس. وأصبح الصربي أيضاً على بعد لقب كبير واحد من الرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات والمسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت (24 لقباً).

وبهذا التتويج ايضاً، سيستعيد ديوكوفيتش المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيصدر الاثنين.

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