قتيل وأضرار كبيرة جراء أمطار غزيرة في وسط كوبا وشرقها

بقلم: يورونيوز

ذكرت السلطات الكوبية أن رجلا يبلغ الستين من العمر قضى غرقا في مقاطعة غرانما الشرقية حيث أجلي أكثر من 7200 شخص.

قضى شخص وأجلي الآلاف في كوبا جراء أمطار غزيرة تهطل منذ أيام في وسط البلاد وشرقها حسبما أفادت السلطات متحدثة عن أضرار جسيمة. وقال الرئيس ميغيل دياز كانيل على تويتر "الأضرار جسيمة على مستوى المنازل والطرق والقطاع الزراعي. العمل لحماية العائلات وإجلائها يتواصل". ودعا السكان إلى "توخي حذر شديد" لأن "الأمطار لم تتوقف والخطر" قائم.

وذكرت السلطات الجمعة أن رجلا يبلغ الستين قضى غرقا في مقاطعة غرانما الشرقية حيث أجلي أكثر من 7200 شخص.

وعمل سلاح الجو الكوبي على إنقاذ سكان مدينة يارا في غرانما بعدما حوصروا جراء ارتفاع منسوب المياه.

وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام كوبية مناطق شاسعة تغمرها فيضانات. وتعرضت جسور وطرق وكذلك نظام الصرف لأضرار جسيمة فيما توقفت حركة السكك الحديد بين هافانا وشرق البلاد.

في كاماغوي عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه ارتفع مستوى نهرين فتسببا بفيضانات في جزء من المدينة.

وقال معهد الأرصاد الجوية الكوبي إن هذا الوضع مرتبط بوجود منخفض في خليج المكسيك.

وذكر أنه في "الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستتواصل ظروف عدم الاستقرار الجوي هذه على كامل التراب الوطني (...) وستستمر الأمطار والعواصف الرعدية في جزء كبير من البلاد" ولا سيما في وسط كوبا وشرقها.