بقلم: Euronews

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب أفريقيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة خمس درجات هز مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا صباح يوم الأحد.

وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 0038 بتوقيت جرينتش على عمق عشرة كيلومترات.

وشعر سكان مقاطعة غونتغ في جوهانسبرغ باهنزاز المباني وهي أكبر مدينة في البلاد ومركزها التجاري.

وقالت شركة كريسيس24 المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالمخاطر الأمنية وإدارة الأزمات إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال.

شعر السكان في جميع أنحاء المقاطعة بالزلزال وقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أضرارًا هيكلية طفيفة في الجدران.

يشار إلى أن زلزال آب 2014 كان ضرب المدينة بقوة 5.3 درجة. أما آخر زلزال كبير ضرب جنوب أفريقيا كان زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب مقاطعة ويسترن كيب في العام 1969.