أولى ثمار هجوم الربيع المضاد.. استعادة قريتين في دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا

19:12

روسيا وأوكرانيا تعلنان عودة ‭189‬ من الأسرى

أعلنت روسيا وأوكرانيا في تصريحات متزامنة يوم الأحد عودة نحو 100 جندي من الأسرى من كل جانب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن المفاوضات أسفرت عن إطلاق سراح 94 روسيا بعد أن وقعوا في الأسر في أوكرانيا، مضيفة أنه سيجري نقلهم إلى منشأة طبية للخضوع لفحص طبي.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن 95 من الجنود الأوكرانيين عادوا لبلادهم بعد أن أسرتهم روسيا، مضيفا أن هناك جرحى بينهم. وكان من بينهم جنود من الحرس الوطني وحرس الحدود.

وأضاف يرماك أن الجنود المفرج عنهم كانوا يؤدون مهامهم بالقرب من مدينة ماريوبول التي ظلت تحت الحصار الروسي لأسابيع العام الماضي ومحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية التي احتلتها القوات الروسية لفترة وجيزة العام الماضي أيضا.