أولى ثمار هجوم الربيع المضاد.. استعادة قريتين في دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا

وقعت عدة حوادث شملت سفن حربية أو طائرات روسية في البحر الأسود منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.
أكدت روسيا الأحد أنها صدت هجومًا شنته أوكرانيا بواسطة زوارق مسيرة على إحدى سفنها الحربية كانت تقوم بدورية في البحر الأسود بالقرب من خطي أنابيب للغاز ينقلان محروقات روسية إلى تركيا.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
كييف تعلن استعادة ثلاث قرى في دونيتسك في أول مكاسب هجومها
أعلنت كييف استعادة الجيش الأوكراني ثالث قرية في منطقة دونيتسك.
وقال جهاز حرس الحدود الأوكراني "باتت نيسكوشن في منطقة دونيتسك مجددا تحت العلم الأوكراني"، ونشر فيديو لقوات أوكرانية وهي تعلن سيطرتها على القرية.
وكالة الطاقة الذرية تطلب إتاحة التأكد من منسوب مياه سد كاخوفكا
كررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد طلبها بالوصول إلى الموقع الذي يتم فيه قياس منسوب المياه في خزان سد كاخوفكا المستخدمة لتبريد مفاعلات محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.
وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن خبراءها الموجودين بشكل دائم في المحطة "يحتاجون إلى الوصول إلى موقع قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتوضيح سبب التباين الكبير الملاحظ بين القياسات المختلفة".
وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي الذي من المنتظر أن يزور المحطة في الأيام المقبلة، "آمل أن يتمكنوا من الذهاب إلى هناك قريبا جدا من أجل إجراء تقييم مستقل للوضع".
روسيا وأوكرانيا تعلنان عودة 189 من الأسرى
أعلنت روسيا وأوكرانيا في تصريحات متزامنة يوم الأحد عودة نحو 100 جندي من الأسرى من كل جانب.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن المفاوضات أسفرت عن إطلاق سراح 94 روسيا بعد أن وقعوا في الأسر في أوكرانيا، مضيفة أنه سيجري نقلهم إلى منشأة طبية للخضوع لفحص طبي.
وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن 95 من الجنود الأوكرانيين عادوا لبلادهم بعد أن أسرتهم روسيا، مضيفا أن هناك جرحى بينهم. وكان من بينهم جنود من الحرس الوطني وحرس الحدود.
وأضاف يرماك أن الجنود المفرج عنهم كانوا يؤدون مهامهم بالقرب من مدينة ماريوبول التي ظلت تحت الحصار الروسي لأسابيع العام الماضي ومحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية التي احتلتها القوات الروسية لفترة وجيزة العام الماضي أيضا.
كييف تعلن تحرير قرية ثانية في منطقة دونيتسك
أعلنت أوكرانيا الأحد استعادة السيطرة على قرية نيسكوشن في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، في ثاني مكسب ميداني لهجومها.
وقال جهاز حرس الحدود في الدولة "باتت نيسكوشن في منطقة دونيتسك مجددا تحت العلم الأوكراني". وأعلنت كييف في وقت سابق أن قواتها استعادت السيطرة على قرية بلاغوداتني الواقعة في المنطقة نفسها.
ثلاثة قتلى وعشرة جرحى في قصف أصاب قاربًا لنازحين من الفيضانات في أوكرانيا
قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب عشرة آخرون الأحد في ضربة أصابت قاربًا لنازحين من مناطق الفيضانات في جنوب أوكرانيا، على ما أعلن حاكم منطقة خيرسون.
وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين على تلغرام "وقع 13 شخصًا ضحية قصف قارب ينقل الناس من الضفة اليسرى (لنهر دنيبر). قُتل ثلاثة مدنيين وأُصيب عشرة آخرون بينهم عنصران من قوات إنفاذ القانون".
الجيش الأوكراني يعلن استعادة قرية بجنوب البلد في أول مكسب لهجومه
أعلن الجيش الأوكراني الأحد استعادة قرية بلاغوداتني بجنوب شرق البلاد، في أول مكسب له ضدّ القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال.
وقالت القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك "قام جنود اللواء 68 الشجعان (...) بتحرير بلدة بلاغوداتني". ونشرت مقطع فيديو يظهر جنودًا يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر.
وقال فاليري شيرشين المتحدث باسم الوحدات المكلفة الدفاع عن "جبهة تافريا" والتي شاركت في العملية إن الاوكرانيين أسروا جنديين روسيين ومقاتلين انفصاليين موالين لموسكو.
واضاف متحدثا عن هذه القرية التي كان يقطنها أقل من الف نسمة قبل الحرب "تم رفع العلم الاوكراني في بلاغوداتني".
تقع هذه القرية عند اطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حيث تحدثت موسكو عن هجمات أوكرانية واسعة النطاق منذ نحو اسبوع.
سلاح الجو الروسي يقول إنه أسقط مقاتلة أوكرانية في منطقة خيرسون
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد إن القوات الروسية أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي-25 في منطقة خيرسون.
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية صدت أيضا ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة زابوريجيا.
روسيا تؤكد أنها صدت هجومًا أوكرانيًا على إحدى سفنها في البحر الأسود
أكدت روسيا الأحد أنها صدت هجومًا شنته أوكرانيا بواسطة زوارق مسيرة على إحدى سفنها الحربية التي كانت تقوم بدورية في البحر الأسود بالقرب من خطي أنابيب غاز ينقلان محروقات روسية إلى تركيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية حاولت من دون جدوى مهاجمة السفينة بريازوفي التابعة لأسطول البحر الأسود بواسطة ستة زوارق مسيرة عالية السرعة".
واشارت إلى أن هذا الهجوم وقع ليلة السبت الأحد بينما كانت السفينة الروسية تقوم بمهمتها "لضمان الأمن على طول خطي أنابيب الغاز ترك ستريم وبلو ستريم في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود".
ويُستخدم هذان الخطان لنقل الغاز الروسي إلى تركيا.
وتمكنت السفينة من تدمير جميع السفن الأوكرانية ولم تتعرض لأضرار، بحسب الوزارة الروسية.
وكانت روسيا تحدثت عن هجوم مماثل في 24 أيار/مايو، عندما تعرضت السفينة إيفان خورس التابعة لأسطول البحر الأسود لهجوم بواسطة زوارق مسيرة في المياه الإقليمية التركية.
واوضحت موسكو أن مسيرة استطلاع أميركية من طراز "آر كيو-4بي"، قامت خلال هذا الهجوم "بعمليات استطلاع في المجال الجوي وسط البحر الأسود".
وقعت عدة حوادث شملت سفن حربية أو طائرات روسية في البحر الأسود منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.
تُستخدم المنطقة أيضًا لتصدير الحبوب الأوكرانية، وهي مصدر غذاء أساسي للبلدان في إفريقيا وآسيا، بموجب اتفاقية تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة وتركيا.
بيسكوف: لا يوجد أساس للحوار مع أوكرانيا
قال الكرملين إنه لا يوجد أساس لأي حوار ممكن مع أوكرانيا وإنه ليس هناك أيضا أي شروط مسبقة لإجراء محادثات محتملة.
وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لتلفزيون روسيا الرسمي "عمليا لا يوجد أي شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي. علاوة على ذلك لا يوجد أساس، حتى واه، لأي نوع من الحوار".
نائبة وزير الدفاع الأوكراني: روسيا فجّرت سد كاخوفكا لمنع هجوم في الجنوب
قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني يوم الأحد إن القوات الروسية نسفت سد كاخوفكا لمنع القوات الأوكرانية من التقدم في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.
واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرومائية الملحقة به. ويخضع الموقع لسيطرة موسكو منذ الأسابيع الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي.
واتهمت موسكو أوكرانيا بتفجير السد. ويتبادل الطرفان الاتهامات بقصف المدنيين في أثناء عمليات الإنقاذ التي تجري في أعقاب تفجير السد.
وقالت ماليار عبر تطبيق تلغرام "يبدو أن انفجار محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا حدث بهدف منع قوات الدفاع الأوكرانية من شن هجوم في قطاع خيرسون".
وأضافت أن التفجير، الذي تسبب في فيضان هائل غمر البلدات والقرى وحاصر السكان وجرف منازل بأكملها، كان يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لنشر قوات الاحتياط الروسية في منطقتي زابوريجيا وباخموت.