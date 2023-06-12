شاهد: نفوق الكلاب بلدغات الأفاعي في جنوب إفريقيا بسبب نقص مضادات السموم

بقلم: يورونيوز

يقول الطبيب البيطري في مستشفى فالي فارم أنيمال، دين دي كوك إن "كل حيوان يموت ـ والذي كان بإمكاننا إنقاذ حياته ـ هو أمر صعب علينا جميعا".

يمكن أن تؤدي لدغة ثعبان سام إلى الموت ولكن عادة ما يتم علاجها بمضادات السموم، إلا أن جنوب إفريقيا تعاني من نقص في المعروض منها، وفقا لبعض الأطباء البيطريين والخبراء في البلاد.

ويقول الطبيب البيطري في مستشفى فالي فارم أنيمال، دين دي كوك إن "كل حيوان يموت ـ والذي كان بإمكاننا إنقاذ حياته ـ هو أمر صعب علينا جميعا".

في المقابل، تنفي حكومة جنوب إفريقيا وجود أي نقص في هذه المواد الطبية.

ويقول يوهان ماريه، رئيس المعهد الأفريقي للدغات الأفاعي: "يقولون إننا نتحدث عن هذا الهراء، لكن إذا طلبت مضادات السم في الوقت الحالي، فلن يتمكنوا من إمدادنا به".

تعتبر جنوب إفريقيا موطنا لنحو 160 نوعا من الثعابين، العديد منها سامة. وتقوم شركة تابعة لـ NHLS وصانع مضادات السموم الوحيد في البلاد بإنتاج ترياقين فقط.