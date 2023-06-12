انقلبت حافلتهم أثناء عودتهم من حفل زفاف.. مقتل 10 أشخاص بحادث سير في أستراليا

بقلم: يورونيوز

لقي عشرة أشخاص مصرعهم في أستراليا عندما انقلبت حافلة تقل مجموعة تضم أكثر من 50 ضيفًا عائدًا من حفل زفاف، وفقًا لتقارير الشرطة ووسائل الإعلام يوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن 25 شخصًا أصيبوا في الحادث الذي وقع في منطقة هانتر فالي بولاية نيو ساوث ويلز شمال سيدني، ونقلوا إلى مستشفيات المنطقة بطائرة هليكوبتر.

وقالت مساعدة مفوض الشرطة تريسي تشابمان إن سائق الحافلة، وهو رجل يبلغ من العمر 58 عامًا، تم اعتقاله بسبب اتهامه بقيادة الباص وهو مخمور.

وقالت الشرطة إنها عزلت مسرح جريمة وبدأت تحقيقًا في سبب الحادث.