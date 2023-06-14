ماكرون يلتقي إيلون ماسك الجمعة وعين باريس على شركة تسلا

بقلم: يورونيوز

تأمل الحكومة الفرنسية في إقناع ماسك بأن "فرنسا هي أفضل مكان في أوروبا لإنشاء مصنع تسلا التالي" وفق ما صرّح وزير الشؤون الرقمية جان-نويل بارو الأربعاء

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه سيلتقي مالك تويتر وتسلا إيلون ماسك الجمعة "للتحدث معه عن السيارات" فيما تريد باريس إقناع الملياردير الأمريكي بإنشاء مصنع في البلاد.

وصرّح الرئيس الفرنسي في ممرات معرض "فيفا تكنولوجي"، "سنتحدث عن الذكاء الاصطناعي حيث يُستخدم، والشبكات الاجتماعية، والأطر التنظيمية". وأضاف "سأتحدث معه أيضاً عن السيارات والبطاريات وهذا القطاع، والترويج لعنصر الجذب الفرنسي والأوروبي".

ويسعى إيلون ماسك المثير للجدل بسبب تصريحاته وطريقة استحواذه على تويتر إلى إنشاء مصنع ضخم جديد ليضاف إلى المصانع الموجودة في الولايات المتحدة وألمانيا والصين.

ومن المقرر أن تكون له مداخلة الجمعة في النسخة السابعة من "فيفا تكنولوجي"، أحد أبرز المعارض التقنية الذي افتتح في العاصمة الفرنسية الأربعاء.

وتأمل باريس في إقناع ماسك بأن "فرنسا هي أفضل مكان في أوروبا لإنشاء مصنع تسلا التالي" وفق ما صرّح وزير الشؤون الرقمية جان-نويل بارو الأربعاء عبر "سي إن بي سي".

وفي نهاية أيار/مايو، هدد الوزير منصة تويتر بأنها "ستُحظر" من الاتحاد الأوروبي إذا لم تحترم القواعد الأوروبية، خصوصا في ما يتعلّق بالإشراف على المحتوى.

ودعا ماكرون الذي التقى إيلون ماسك مرتين في الأشهر الأخيرة، في معرض "فيفا تكنولوجي" إلى "نهج تعاوني في هذا القطاع" و"شبكات اجتماعية تحترم حياتنا الديمقراطية بشكل أكبر وتزيل العنف وتحمي أطفالنا بشكل أفضل".