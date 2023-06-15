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الشرطة البرتغالية تحرر 47 من ضحايا الإتجار بالبشر في مركز تدريب لكرة القدم

عناصر شرطة برتغالية في لشبونة. 2023/03/28
عناصر شرطة برتغالية في لشبونة. 2023/03/28   -  Copyright  AP
بقلم:  يورونيوز

قال مصدر من إدارة خدمة الأجانب والحدود البرتغالية إن الضحايا، وهم من دول في إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، وُضعوا في مؤسسات "تحت حماية الدولة". وسيتحتم على اللاعبين الإدلاء بشهاداتهم أمام قاضٍ قبل العودة إلى بلادهم.

أنقذت الشرطة البرتغالية 47 لاعب كرة قدم شابًا، من بينهم 36 قاصرًا، بعد مداهمة قامت بها الاثنين ضد شبكة للإتجار بالبشر مرتبطة بمركز تدريب في شمال البرتغال، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر من خدمة الأجانب والحدود الخميس.

ووُجّهت اتهامات لشخصين برتغاليين وخمس شركات في هذه العملية المسماة "إل دورادو"، والتي صودر خلالها العديد من "جوازات السفر وتصاريح الإقامة".

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تم احتجاز الضحايا في مقر أكاديمية كرة القدم "بي سبورتس"، في ريبا دافي، بالقرب من بلدة فيلا نوفا دي فاماليساو شمال البلاد. 

وحددت وسائل الإعلام هوية أحد المتهمَين الاثنين باسم ماريو كوستا، أحد مسؤولي أكاديمية "بي سبورتس" ورئيس الجمعية العمومية للدوري البرتغالي، وهو المنصب الذي استقال منه الأربعاء، قائلاً إنه لم يقم بأي عمل غير شرعي.

في المقابل، قال وزير الدولة للشباب والرياضة جواو باولو كوريرا، إن التجنيد غير القانوني للاعبي كرة القدم "غير مقبول ومثير للصدمة"، مؤكدًا أن الحكومة "ستتخذ تدابير" لمحاربة هذا النوع من الإتجار بالبشر.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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