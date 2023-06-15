رئيس الوزراء الصيني يزور فرنسا وألمانيا بين 18 و23 حزيران/ يونيو الحالي

بقلم: Euronews

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنه بين 18 و23 حزيران/يونيو الحالي، سيزور رئيس الوزراء لي تشيانغ فرنسا، لحضور قمة الميثاق المالي العالمي الجديد التي تنظم بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، ثم يتجه إلى برلين التي وصفت الصين في وثيقة نشرتها هذا الأسبوع، بأنها "قوة معادية لألمانيا".

يزور رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ألمانيا وفرنسا من الأحد 18 حزيران/يونيو إلى الجمعة 23 منه، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين في بيان إن لي "سيقوم بزيارة رسمية لألمانيا حيث سيشارك في الجولة السابعة من المشاورات الحكومية الصينية-الألمانية، كما سيقوم بزيارة رسمية لفرنسا حيث سيحضر قمة الميثاق المالي العالمي الجديد".

ويلعب رئيس الوزراء في الصين عموماً دوراً سياسياً أقل أهمية من دور الرئيس، وهو مسؤول بشكل أكثر تحديداً عن المسائل الاقتصادية والمالية.

ويتمثّل الهدف الطموح من قمة الميثاق المالي العالمي الجديد التي تنظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إصلاح هيكل التمويل العالمي للاستجابة بشكل أفضل لتحديات احترار المناخ.

وأكّد العديد من المدعوين حضورهم من بينهم رئيس البنك الدولي أجاي بانغا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وستكون رحلة لي تشيانغ إلى ألمانيا حافلة بالأحداث، بعد نشر برلين وثيقة هذا الأسبوع تصف الصين بأنها قوة معادية لألمانيا.

وأكدت الحكومة في استراتيجيتها للأمن القومي التي كُشفت الأربعاء، أنّ الصين رغم أنها "شريكة" لألمانيا، فإنها تعمل "ضدّ مصالحنا وقيمنا".

تعدّ الصين شريكاً اقتصادياً رائداً لألمانيا، وسوقاً حيوياً لقطاع السيارات الألمانية، وكانت قد نجت لفترة طويلة من انتقادات برلين الحادّة التي بدأت تشديد نبرتها تجاهها منذ أكثر من عام.

ويدعو الوزراء في حزب الخضر إلى حزم أكبر تجاه بكين، مشيرين إلى تهديداتها المتكرّرة ضدّ تايوان والانتهاكات التي تُتهم السلطات الصينية بارتكابها ضد الأويغور في منطقة شينجيانغ.