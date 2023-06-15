بقلم: يورونيوز

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا نحو بحر اليابان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا، في أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذا العام، رغم حظرها من ذلك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لسيول إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد نحو البحر الشرقي" في إشارة إلى المسطحات المائية المعروفة أيضا باسم بحر اليابان.

في هذه الأثناء سقط صاروخان بالستيان اطلقتهما كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان الخميس، حسبما أعلن مسؤول بوزارة الدفاع في طوكيو للصحافيين.

وقال المسؤول "سقط صاروخان بالستيان داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة". وتمتد هذه المنطقة إلى نحو 200 ميل بحري من الساحل الياباني، خارج حدود مياهها الإقليمية.