غضب في واشنطن وسيول.. كوريا الشمالية تُعلن تحطّم صاروخها الفضائي في البحر

بقلم: يورونيوز

كانت كوريا الشمالية أكّدت الثلاثاء عزمها على إطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسّس العسكري "لمواجهة التحركات العسكرية الخطرة للولايات المتّحدة وأتباعها".

أعلنت كوريا الشمالية أنّ صاروخًا فضائيًا يحمل قمرًا اصطناعيًا للاستطلاع العسكري أطلقته صباح الأربعاء "تحطّم في البحر" بسبب خلل فنّي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة نقلًا عن إدارة تطوير الطيران الوطنية إنّ "الصاروخ الفضائي الجديد تشيوليما-1 تحطّم في البحر الغربي"، الاسم الكوري للبحر الأصفر.

وأضافت أنّ الصاروخ "فقد زخمه بسبب خلل في عمل محرّك الطبقة الثانية بعد أن انفصلت الطبقة الأولى خلال تحليق طبيعي".

وأوضحت أنّ هذا الفشل يعود "إلى قلّة موثوقية واستقرار نظام المحرّك من النوع الجديد المطبّق على الصاروخ الفضائي تشيوليما-1 وإلى الطبيعة غير المستقرّة للوقود المستخدم".

بقايا الصاروخ الذي وقع في البحر AP/South Korea Defense Ministry

وقالت إدارة الطيران إنّها "ستجري تحقيقاً معمّقاً في العيوب الخطرة التي تمّ اكتشافها خلال إطلاق القمر الاصطناعي، وستتّخذ إجراءات علمية وتكنولوجية عاجلة للتغلّب عليها، وستجري عملية إطلاق ثانية في أسرع وقت ممكن عبر إجراء اختبارات جزئية مختلفة".

وكانت كوريا الشمالية أكّدت الثلاثاء عزمها على إطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسّس العسكري "لمواجهة التحركات العسكرية الخطرة للولايات المتّحدة وأتباعها".

وكان مسؤولون يابانيون أعلنوا الإثنين أنّ بيونغ يانغ أبلغتهم بأنّها ستطلق قمراً اصطناعياً اعتباراً من هذا الأسبوع، محذّرين من أنّهم يعتقدون أنّ نظام كيم جونغ-أون يعتزم في الواقع اختبار صاروخ باليستي في تحدٍّ للعقوبات الدولية المفروضة عليه.

إدانة أميركية - يابانية

من جانبه، أدان البيت الأبيض "بشدّة" إطلاق كوريا الشمالية الأربعاء صاروخاً قالت إنّه صاروخ فضائي لوضع أقمار اصطناعية في المدار، محذّراً من أنّ هذه الخطوة "تزيد التوتّرات".

وقال آدم هودج المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّ الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ في عملية تستخدم "تكنولوجيا الصواريخ البالستية يهدّد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وما بعدها".

وأضاف أنّ "إطلاق هذا الصاروخ الفضائي المزعوم يستخدم تقنيات مرتبطة مباشرة بالبرنامج الكوري الشمالي للصواريخ البالستية العابرة للقارّات".

وتابع المتحدّث الأميركي: "نحن لا نغلق الباب أمام الدبلوماسية، لكن يتعيّن على بيونغ يانغ أن توقف فوراً استفزازاتها وأن تختار الحوار".

وإذ دعا هودج "كلّ الدول" إلى إدانة عملية إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي، أكّد أنّ الولايات المتّحدة "ستتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الأراضي الأميركية وأمن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان".

بقايا الصاروخ الذي وقع في البحر AP/South Korea Defense Ministry

ونشر الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء صوراً لحطام انتشله من البحر ويُعتقد أنّه لجزء من صاروخ أطلقته كوريا الشمالية صباح الأربعاء لوضع قمر اصطناعي تجسّسي في المدار.

وفي الصور التي نشرها الجيش ظهر هيكل معدني أسطواني كبير بداخله بعض الأنابيب والأسلاك.

وقال الجيش إنّه انتشل هذا الحطام من البحر على بُعد 200 كيلومتر غرب جزيرة إيوشيونغ التي تقع قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.

من جهتها، أعلنت اليابان أنّ كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صباح الأربعاء "صاروخاً بالستياً".

وقال المتحدّث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو: "بما أنّ إطلاق صاروخ بالستي كهذا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فإنّ اليابان احتجّت بشدّة على كوريا الشمالية وأدانت بشدّة" إطلاقها هذا الصاروخ.