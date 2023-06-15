روسيا تسقط 9 مسيّرات أوكرانية في القرم وكييف تؤكد إسقاطها صاروخًا و20 طائرة مسيرة روسية
أعلن سلاح الجو الأوكراني صباح الخميس أنه أسقط صاروخ كروز و20 مسيّرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي جديد عليها.
وقال الجيش الأوكراني على تلغرام إن القوات الأوكرانية تمكنت من اعتراض واحد من أربعة صواريخ كروز أطلقت من بحر قزوين و20 مسيّرة أطلقت من الشمال والجنوب. وأضاف أن ثلاثة صواريخ أخرى أصابت "منشآت صناعية في منطقة دنيبروبتروفسك" (وسط شرق).
وجاء ذلك بعيد إعلان حاكم شبه جزيرة القرم المعيّن من موسكو أن القوات الروسية أسقطت تسع مسيّرات فوق أراضيها، دون التسبب في خسائر.
ورغم ذلك، قصفت إحدى المسيّرات قرية في وسط شبه الجزيرة، ما أدى إلى تحطم نوافذ عدد من المنازل.
وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت هجمات المسيّرات في شبه جزيرة القرم التي لم يعترف المجتمع الدولي بضمها من قبل موسكو، فيما تواصل أوكرانيا هجوما مضادا ضد القوات الروسية.
وقالت كييف مرارا إنها تخطط لاستعادة شبه جزيرة القرم كجزء من جهودها لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ شنت غزوها في شباط/فبراير 2022.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية (مسؤول روسي)
وصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تحتلها موسكو، وفق ما أعلن مسؤول روسي الخميس.
وغرّد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف "وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريقه إلى محطة زابوريجيا".
روسيا تعلن تنظيم انتخابات في المناطق الأوكرانية التي تحتلها يوم 10 أيلول/سبتمبر
أعلنت روسيا الخميس أنها ستنظم انتخابات محلية في العاشر من أيلول/سبتمبر في أربع مناطق أوكرانية ضمتها العام الماضي.
وقالت لجنة الانتخابات على منصة تلغرام إن "ستجرى انتخابات في المناطق الجديدة للاتحاد الروسي في يوم اقتراع واحد في 10 أيلول/سبتمبر 2023".
وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجتمعون في بروكسل
يجتمع وزراء دفاع الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. ووصل وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينيكوف بروكسل للمشاركة في الاجتماع.
الكرملين يقول إن منع أستراليا روسيا من بناء سفارتها الجديدة في كانبيرا ناجم عن "الروسوفوبيا"
قال الكرملين الخميس إن الإجراءات القانونية التي اتخذتها أستراليا لمنع روسيا من بناء سفارتها الجديدة قرب البرلمان وسط توترات مرتبطة بالهجوم في أوكرانيا ناجمة عن "الهستيريا المعادية للروس".
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين "للأسف الشديد، تواصل أستراليا اتباع المسار الذي أوجده من يروجون للهستيريا المعادية للروس المنتشرة حاليا في الغرب".
وأضاف ساخرا أن "أستراليا تسعى إلى التميّز داخل هذه البلدان" مستنكرا "مظاهر عداء" ستستدعي ردا "بالمثل" من موسكو.
أوكرانيا تعلن إحراز "تقدم" على الجبهة الجنوبية رغم "مقاومة قوية"
أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار الخميس في مؤتمر صحافي أن الجيش الأوكراني "يحرز تقدما" على الجبهة رغم "المقاومة القوية" للقوات الروسية، خصوصا في جنوب البلاد.
وأضافت أن القوات الأوكرانية تقدمت "أكثر من ثلاثة كيلومترات" خلال الأيام العشرة الماضية في منطقة باخموت (شرق). وفي الجنوب قالت إن الجيش الأوكراني يحقق "تقدما تدريجيا لكنه ثابت" رغم أن "العدو أبدى مقاومة قوية".
بوتين يشيد بـ"صديقه العزيز" شي جينبينغ بمناسبة عيد ميلاده السبعين
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بالرئيس الصيني شي جينبينغ الذي وصفه بأنه "صديقه العزيز" في رسالة بمناسبة عيد ميلاده السبعين دعا فيها إلى تعزيز العلاقات بين بكين وموسكو في خضمّ النزاع في أوكرانيا.
وكتب بوتين في برقية نُشرت على موقع الكرملين "أتمنّى لكم صدقًا، يا صديقي العزيز، الصحة والسعادة والبحبوحة والنجاحات".
وأضاف "أتطلّع إلى مواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق حول القضايا الراهنة الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل مصلحة شعبَي روسيا والصين".
وأشاد بوتين بشي جينبينغ، معتبرًا أن الصين سجّلت تحت قيادته "نجاحات مبهرة، فالاقتصاد الوطني يُظهر نموًا مطّردًا وزادت ثروة المواطنين وتتعزز مكانة بكين على الساحة الدولية".
ورحّب بوتين أيضًا بجهود نظيره الصيني الهادفة إلى تعزيز "علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي" بين موسكو وبكين.
تجمع روسيا والصين علاقات وثيقة تعززت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 وفرض حزم من العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.
وحرصت بكين على عدم إدانة الغزو الروسي.
وفي آذار/مارس، زار الرئيس الصيني موسكو حيث أعلن أن العلاقات الثنائية "تدخل حقبة جديدة".
أوكرانيا تقول إنها أسقطت صاروخا و20 مسيّرة روسية خلال الليل (الجيش)
أعلن سلاح الجو الأوكراني صباح الخميس أنه أسقط صاروخ كروز و20 مسيّرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي جديد عليها.
وقال الجيش الأوكراني على تلغرام إن القوات الأوكرانية تمكنت من اعتراض واحد من أربعة صواريخ كروز أطلقت من بحر قزوين و20 مسيّرة أطلقت من الشمال والجنوب. وأضاف أن ثلاثة صواريخ أخرى أصابت "منشآت صناعية في منطقة دنيبروبتروفسك" (وسط شرق).
روسيا تطلب مشورة قانونية بعد قرار استراليا منعها من بناء سفارة جديدة في كانبيرا (دبلوماسي)
صرح دبلوماسي روسي أن موسكو تسعى للحصول على "مشورة قانونية" الخميس بعد أن أوقفت أستراليا بناء سفارة جديدة لها مقابل البرلمان في كانبيرا.
وقال الدبلوماسي لوكالة فرانس برس إن "السفارة تسعى للحصول على مشورة قانونية" بعد ان وصف رئيس الوزراء الاسترالي انطوني ألبانيز الموقع المقترح بأنه تهديد "واضح جدا" للأمن القومي.
أستراليا ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان (ألبانيزي)
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الخميس أنّ حكومته ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في كانبيرا بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن القومي للبلاد.
وقال ألبانيزي للصحافيين إنّ "الحكومة تلقّت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن المخاطر التي يشكّلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان".
وتستأجر روسيا منذ 2008 قطعة أرض بالقرب من البرلمان في كانبيرا.
وسبق للحكومة الأسترالية أن حاولت إلغاء عقد الإيجار هذا، لكن محاولتها باءت بالفشل.