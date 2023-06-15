بقلم: يورونيوز

روسيا تسقط 9 مسيّرات أوكرانية في القرم وكييف تؤكد إسقاطها صاروخًا و20 طائرة مسيرة روسية

أعلن سلاح الجو الأوكراني صباح الخميس أنه أسقط صاروخ كروز و20 مسيّرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي جديد عليها.

وقال الجيش الأوكراني على تلغرام إن القوات الأوكرانية تمكنت من اعتراض واحد من أربعة صواريخ كروز أطلقت من بحر قزوين و20 مسيّرة أطلقت من الشمال والجنوب. وأضاف أن ثلاثة صواريخ أخرى أصابت "منشآت صناعية في منطقة دنيبروبتروفسك" (وسط شرق).

وجاء ذلك بعيد إعلان حاكم شبه جزيرة القرم المعيّن من موسكو أن القوات الروسية أسقطت تسع مسيّرات فوق أراضيها، دون التسبب في خسائر.

ورغم ذلك، قصفت إحدى المسيّرات قرية في وسط شبه الجزيرة، ما أدى إلى تحطم نوافذ عدد من المنازل.

وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت هجمات المسيّرات في شبه جزيرة القرم التي لم يعترف المجتمع الدولي بضمها من قبل موسكو، فيما تواصل أوكرانيا هجوما مضادا ضد القوات الروسية.

وقالت كييف مرارا إنها تخطط لاستعادة شبه جزيرة القرم كجزء من جهودها لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ شنت غزوها في شباط/فبراير 2022.