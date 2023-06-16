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صحبة نور الفلاح..آل باتشينو يصبح أباً للمرة الرابعة في الـ83 عاماً

الممثل الأميركي الشهير آل باتشينو في حفل توزيع جوائز هوليوود السينمائي في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.
الممثل الأميركي الشهير آل باتشينو في حفل توزيع جوائز هوليوود السينمائي في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.   -  Copyright  Richard Shotwell/2019 Invision
بقلم:  يورونيوز

أصبح الممثل الأميركي الشهير آل باتشينو البالغ 83 عاماً أباً للمرة الرابعة، على ما أفاد الخميس أحد وكلاء أعماله.

وقال مدير أعماله ستان روزنفيلد، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إنّ شريكة حياته الأميركية الكويتية نور الفلاح والبالغة 29 عاماً، أنجبت طفلاً سمّياه رومان باتشينو.

ودخل آل باتشينو تاريخ السينما مع تأديته أدواراً في أفلام "ذي غادفاذر"و"سكارفايس" و"هيت"، ونال جائزة أوسكار عن فيلم "سنت أوف ايه وومان" (1992).

ولآل باتشينو من علاقات سابقة ثلاثة أبناء بالغين أصلاً. وكان موقع "تي إم زي" المتخصص ذكر في أيار/مايو أنّ شريكة حياة النجم الأميركي حامل في الشهر الثامن.

وقبل بضعة أسابيع، كشف نجم سينمائي آخر هو روبرت دي نيرو البالغ 79 عاماً خبراً مماثلاً، إذ أعلن أنه رزق أخيراً طفلاً هو سابع أبنائه.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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