نجم هوليوود أرنولد شوارزنيغر يوجه رسالة إلى الروس والرئيس بوتين "ليقول لهم الحقيقة" حول غزو أوكرانيا

وجه الممثل الأمريكي الشهير والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيغر رسالة شخصية وخاصة للروس وإلى الرئيس بوتين وسط الحرب القائمة. وقال أرنولد إنه يحبهم لذلك قرر التوجه إليهم مباشرة بكلمات خاصة اختارها بعناية.

في مقطع فيديو أنتجته وكالة attn الأمريكية وشاركه على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به الخميس قال نجم أفلام الأكشن والخيال الأمريكية "أتحدث إليكم اليوم لأن هناك أشياء تحدث في العالم يتم إخفاؤها عنكم، أشياء مروعة تحتاج إلى معرفتها". واستحضر نجم السينما البالغ من العمر 74 عامًا ذكرياته في روسيا سيما مصافحته للاعب كمال الأجسام السابق يوري بتروفيتش فلاسوف في العام 1961. وقال إن النجم الروسي فلاسوف استلهمه عندما كان مراهقا، وأهداه كوبا لا يزال يستخدمه حتى اليوم.

أصبح الرياضي مثله الأعلى، على الرغم من إحجام والده في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين، قال النجم الأمريكي أصبح الشعب الروسي وروسيا "مصدر إلهام له". وبالفعل كانت روسيا البلد الذي صور فيه أيضًا البعض أفلامه.

مضى أرنولد شوارزنيغر إلى أبعد من هذا هذا حين قال "إن الحكومة الروسية تكذب عليكم بشأن الحرب في أوكرانيا". وتابع "أوكرانيا لم تبدأ هذه الحرب. ولا القوميين أو النازيين". "من هم في السلطة في الكرملين هم من بدأوا هذه الحرب. هذه ليست حرب الشعب الروسي. لا."

وأضاف النجم الأمريكي "قيل لبعض الجنود إنهم سيقاتلون النازيين. وقيل للبعض إن الشعب الأوكراني سيحييهم مثل الأبطال. وقيل للبعض إنهم ببساطة يقومون بالتمارين الرياضية. ولم يعرفوا حتى أنهم ذاهبون إلى الحرب. وقيل للبعض إنهم كانوا هناك لحماية الروس في أوكرانيا. لا شيء من هذا صحيح. الحقيقة هي أن الجنود الروس واجهوا معارضة شرسة من الأوكرانيين الذين يريدون حماية أسرهم وبلدهم ".

وندد شوارزنيغر بتصوير الحكومة الروسية لغزوها على أنه محاولة "لنزع النزعة عن أوكرانيا" وقال إنه "بسبب وحشيتها، أصبحت روسيا الآن معزولة عن المجتمع العالمي". وأضاف "أنت أيضًا لا تُقال لك الحقيقة بشأن عواقب هذه الحرب على روسيا نفسها. يؤسفني أن أخبركم بمقتل الآلاف من الجنود الروس".

كما روى شوارزنيغر بعض رحلاته إلى روسيا وقال "سبب تطرقي لكل هذه الأشياء هو أنه منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري لم يكن لدي سوى مشاعر واحترام لشعب روسيا. لطالما ألهمني قلب الشعب الروسي ولهذا آمل أن تسمحوا لي بإخباركم بالحقيقة حول الحرب في أوكرانيا وما يحدث هناك. لا أحد يحب سماع انتقاد حكومته، أفهم ذلك، ولكن بصفتي صديقًا قديمًا للشعب الروسي، آمل أن تسمعوا ما سأقوله ".

واصل شوارزنيغر طيلة تسع دقائق في توجيه النداء المباشر والعاطفي للجنود الروس. "هذه ليست حرب الدفاع عن روسيا التي خاضها أجدادك. هذه حرب غير شرعية. حياتكم وعائلاتكم ومستقبلكم يتم التضحية بها من أجل حرب لا معنى لها يدينها العالم بأسره!".

ثم خاطب شوارزنيغر الرئيس بوتين قائلاً "لقد بدأت هذه الحرب، وأنت تقود هذه الحرب. يمكنك إيقاف هذه الحرب". وختم شوارزنيغر خطابه برسالة دعم للمواطنين الروس الذين تظاهروا ضد الحرب في شوارع البلاد وقال "لقد شهد العالم شجاعتك. نحن نعلم أنكم عانيتم من عواقب شجاعتكم. أنتم أبطالي الجدد ولديكم قوة يوري بتروفيتش فلاسوف".