أمام محكمة أمريكية.. أرملة جمال خاشقجي ترفع دعوى ضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية صاحبة برنامج بيغاسوس

بقلم: يورونيوز

رفعت حنان العتر، أرملة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، دعوى قضائية ضد مجموعة" إن إس أو" يوم الخميس، زاعمة أن الشركة المُنتجة لبرنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس سمحت للسلطات السعودية بقرصنة هاتفها وهاتف زوجها.

وتقول الدعوى، التي تطلب مبلغًا غير محدد من المال كتعويضات، إن NSO خرقت هاتفها المحمول ببرنامج تجسس، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست قبل عامين.

واتهم تقرير صدر عام 2021، المستند إلى دراسة من Citizen Lab في تورنتو ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، باختراق هاتف العتر عبر برنامج بيغاسوس.

كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق أن برنامج التجسس استُخدم لاستهداف هواتف تخص سيدتين مقربتين من خاشقجي قبل وفاته وبعدها.

والدعوى المرفوعة أمام محكمة ولاية فرجينيا، اتهمت مجموعة NSO بتدمير حياة العتر، مما أجبرها على العيش في خوف وعزلة، ولا يمكنها أبدًا العودة بأمان إلى عائلتها أو حتى زيارتها في مصر.

وسُلّطت الأضواء على مجموعة NSO بشدة منذ أن أشار تقرير مشروع Pegasus ، الذي صدر في عام 2021، إلى "إساءة استخدام واسعة النطاق ومستمرة" لبرامج التجسس الخاصة بها من قبل الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، واستخدمت لاختراق 37 هاتفًا للصحافيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء.

وفي وقت لاحق من عام 2021، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها أدرجت مجموعة NSO في القائمة السوداء لمشاركتها في "أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".