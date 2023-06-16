بلبلة في السماء.. مضيفة في شركة رايان إير تعلن عن هبوط الطائرة في "فلسطين المحتلة" بدل تل أبيب

بقلم: يورونيوز

أثار إعلان مضيفة طيران شركة رايان اير، عن هبوط الطائرة في "فلسطين المحتلة" بدلا من تل أبيب، غضب المسافرين الإسرائيليين، يوم الأحد فيما قدمت الشركة اعتذارا رسميا بما وصفته "بالخطأ البريء".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، tr" فإن مضيفة الطيران خلال الرحلة التي انطلقت من مدينة بولونيا في إيطاليا كررت استخدام عبارة "فلسطين المحتلة" كوجهة نهائية للرحلة باللغتين الإنجليزية والإيطالية.

وأعلنت المضيفة قبل حوالي نصف ساعة من الهبوط، أن "جميع الركاب مطالبون بالعودة إلى مقاعدهم لأن الطائرة على وشك الهبوط في تل أبيب في فلسطين المحتلة".

ووفقا لقناة 12 الإسرائيلية، طلب المسافرون من المضيفة مراجعة ما قالته لكن دون أن يلقوا تجاوبا من قبلها مما أثار بلبلة داخل الطائرة وتعرض بعضهم إلى التهديد بالاعتقال عند الهبوط على أرضية المطار.