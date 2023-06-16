شاهد: رواد فضاء سعوديون يتحدثون عن تجاربهم خلال المهمة الفضائية

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو رواد الفضاء السعوديين خلال مهمتهم في محطة الفضاء الدولية في رحلة استغرقت 9 أيام، ويتحدث رائد الفضاء علي القرني برفقة رائدة الفضاء ريانة برناوي عن أهمية هذه المهمة.

انضمت رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني إلى طاقم مهمة فضائية تنظمها "سبايس إكس"، بهدف "بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا". علما أن برناوي أول امرأة مسلمة تصل إلى الفضاء.

وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، أول رائد فضاء سعودي عربي شارك في رحلة للفضاء انطلقت من الولايات المتحدة أيضا في عام 1985. لكنها المرة الأولى التي يشارك فيها سعوديان في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

أجرى رواد الفضاء أكثر من 20 تجربة على متن المحطة الفضائية، بما فيها العلاجات المحتملة لسرطان الثدي والقولون والمستقيم.

وتعتبر هذه الرحلة الثانية التي تنظمها شركة أكسيوم سبيس ومقرها هيوستن إلى المحطة الفضائية.

وتخطط الشركة لإرسال مهمة فضائية جديدة إلى المحطة الفضائية بحلول نهاية العام.

وأسّست المملكة الخليجية الغنية بالنفط الهيئة السعودية للفضاء في نهاية 2018 وأطلقت في أيلول/سبتمبر 2022 برنامج "رواد الفضاء" بهدف إرسال روّاد فضاء سعوديين إلى الفضاء في 2023.