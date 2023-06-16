شاهد: غواصة أمريكية يو إس إس ميشيغان تصل إلى كوريا الجنوبية

بقلم: يورونيوز

وصلت الغواصة الأمريكية يو إس إس ميشيغان، من طراز توماهوك والتي تعمل بالطاقة النووية الجمعة، إلى كوريا الجنوبية بعد يوم من استئناف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية.

وأعرب مسؤولون في جنوب كوريا إن وصول الغواصة الأمريكية إلى ميناء بوسان الجنوبي الشرقي، يعتبر جزءا من اتفاقية ثنائية حديثة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تسعى لصد البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنها بصدد إجراء تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة لتعزيز قدرتها على التعامل مع التهديدات النووية لكوريا الشمالية المتزايدة.

وأضافت الوزارة أنه بامكان تسليح الغواصة بـ 150 صاروخًا من طراز توماهوك يصل مداه إلى حوالي 2500 كيلومترا.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا، في أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذا العام.

وكثف الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي بتكثيف تدريباتهما المتشركة منذ العام الماضي، ردا على ازدياد اطلاق صواريخ كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل تقول كوريا الشمالية إن زيادة هذا النشاط يعود لتكثيف التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.