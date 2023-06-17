شاهد: سلاح الجو اليوناني يجري عمليات بحث عن المهاجرين الغرقى قبالة سواحل بيلوس

بقلم: يورونيوز

شهد يوم الأربعاء، غرق قارب صيد محمّل بالمهاجرين بعيد انقلابه، مما أسفر عن مقتل 78 شخصًا على الأقل قبالة سواحل بيلوبونيز.

يواصل سلاح الجو اليوناني عمليات البحث عن المهاجرين الغرقى قرابة سواحل بيلوس. في الأثناء تأكدت وفاة ما لا يقل عن 78 شخصًا في غرق قارب مهاجرين الثلاثاء، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين حسب البيانات التي تمّ تقديمها من قبل المهاجرين الذين تمّ انقاذهم.

في الأثناء، وصل الناجون من حادث غرق السفينة إلى مركز إيواء بمالاكاسا بشمال العاصمة اليونانية أثينا عبر حافلات أقلتهم من الساحل حيث أشرف أعوان الاستقبال بمركز إيواء اللاجئين بتحديد هويات ناجي مأساة المهاجرين الأخيرة.

وقد شهد يوم الأربعاء، غرق قارب صيد محمّل بالمهاجرين بعيد انقلابه، مما أسفر عن مقتل 78 شخصًا على الأقل قبالة سواحل بيلوبونيز.

طالبت الأمم المتحدة بتحقيقات سريعة وتدابير "عاجلة وحاسمة" لتجنّب مآس جديدة على غرار حادث القارب الأخير، إذ أكد مدير قسم الطوارئ بالمنظمة الدولية للهجرة فيديريكو سودا في بيان مشترك صادر عن منظمته والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "من الواضح أن النهج المعتمد بالنسبة إلى البحر المتوسط ليس فاعلا"، وأضاف "عامًا بعد عام، لا يزال البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأكثر خطورة في العالم، حيث تُسجّل أعلى نسبة وفيات".

وشدد على ضرورة "توصل الدول إلى اتفاق لسدّ الثغر من ناحية عمليات البحث والإنقاذ والإنزال السريع وتأمين طرق للهجرة منتظمة وآمنة".