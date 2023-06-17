10:56

قادة عسكريون: القوات الأوكرانية تتقدم في الجنوب وتقاوم قرب باخموت

قال قادة بالجيش الأوكراني يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية تتقدم في القطاعات الجنوبية في إطار هجومها المضاد ضد قوات الاحتلال الروسية.

وجاء أحدث تقرير عن الهجوم المضاد إضافة إلى تقرير عن "مقاومة بائسة" من القوات الروسية في الشرق في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أهمية الهجوم المضاد.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "كل جندي.. كل خطوة جديدة نتخذها.. كل شبر يحرر من الأراضي الأوكرانية له أهمية قصوى".

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على تطبيق تلغرام إن القوات "تشارك في تحركات نشطة للتقدم على عدة اتجاهات في وقت واحد".

وأضافت "عمليا..حققت وحداتنا نجاحات تكتيكية في جميع القطاعات التي تهاجم فيها".

وتابعت "يتقدمون بشكل تدريجي. في الوقت الراهن تقدموا لمسافة تصل إلى كيلومترين في كل اتجاه".