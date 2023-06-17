يقول محللون عسكريون إن اوكرانيا لم تزج بعد الجزء الأكبر من قواتها في الهجوم المضاد وتختبر راهنا الجبهة لتحديد نقاط الضعف في الدفاعات الروسية
يتوجه الوفد الإفريقي إلى سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا السبت حيث يستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادما من كييف وسمع رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرض الوساطة الذي قدمه الوفد بقيادة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الجمعة، وعرض الوفد وساطة سلام في الصراع، مؤكدا من كييف ضرورة حصول "وقف للتصعيد من الجانبين".
إلا أن الرئيس الأوكراني رفض ذلك منددا بعملية "غش" من جانب روسيا في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
صاروخ روسي يقتل 4 في منطقة خاركيف الأوكرانية
قال أوليه سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف إن ضربة صاروخية روسية على قرية صغيرة في المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا أدت إلى مقتل أربعة أشخاص يوم السبت.
وأضاف سينهوبوف على تلغرام أن الجيش الروسي قصف قرية هورييف كوزاتشوك وأن صاروخا موجها مضادا للدبابات أصاب سيارة كانت تسير باتجاه القرية القريبة من الحدود مع روسيا. وقال إن أربعة مدنيين كانوا في السيارة لقوا حتفهم في الحال.
روسيا تؤكد انها صدت هجوما بمسيّرات استهدف مصفاة نفطية
أكدت روسيا السبت أنها صدت هجوما شن بمسيّرات أوكرانية واستهدف مصفاة نفطية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.
وكتب حاكم منطقة بريانسك الكسندر بوغوماز عبر تلغرام "الدفاعات الجوية الروسية في منطقة نوفوزيبكوف صدت خلال الليل هجوما للقوات الأوكرانية على مصفاة دروجبا النفطية".
وأضاف "بفضل مهنية عسكريينا (..) دمرت ثلاث مسيّرات".
وكثرت الهجمات بواسطة مسيّرات على الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 في الأسابيع الأخيرة بعد الاعلان عن هجوم أوكراني مضاد.
في التاسع من حزيران/يونيو، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما تحطمت مسيّرة على مبنى سكني في مدينة فورونيج الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.
وكالة تاس: الكرملين يربط بين منح الاعتماد لوسائل الإعلام الغربية و"سلوكها"
نقلت وكالة تاس للأنباء المملوكة للدولة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله يوم السبت إن روسيا ستأخذ في الاعتبار "سلوك" وسائل الإعلام الغربية عند اتخاذ قرار بشأن اعتماد صحفييها في المنتديات الرئيسية في روسيا.
ولم يحصل الصحفيون من الدول التي تسميها روسيا "غير ودية" على اعتماد لتغطية منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي المقام حاليا.
وزير الدفاع الروسي يدعو إلى زيادة إنتاج الدبابات للجيش
دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو السبت إلى زيادة إنتاج الدبابات لتلبية احتياجات الجيش الروسي في خضم هجوم مضاد في أوكرانيا.
وقال الجيش الروسي في بيان إن شويغو زار مصنعًا للمعدات العسكرية في منطقة أومسك بغرب سيبيريا "وحدّد هدف مواصلة زيادة إنتاج الدبابات".
ولفت الوزير إلى ضرورة "تلبية احتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وفق البيان.
وشدّد شويغو على ضرورة تعزيز أمن المركبات المدرّعة وطواقمها، بحسب البيان نفسه.
ويأتي هذا الإعلان في خضمّ هجوم أوكراني مضاد يهدف إلى استعادة القوات الأوكرانية للأراضي التي تحتلها القوات الروسية
قادة عسكريون: القوات الأوكرانية تتقدم في الجنوب وتقاوم قرب باخموت
قال قادة بالجيش الأوكراني يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية تتقدم في القطاعات الجنوبية في إطار هجومها المضاد ضد قوات الاحتلال الروسية.
وجاء أحدث تقرير عن الهجوم المضاد إضافة إلى تقرير عن "مقاومة بائسة" من القوات الروسية في الشرق في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أهمية الهجوم المضاد.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "كل جندي.. كل خطوة جديدة نتخذها.. كل شبر يحرر من الأراضي الأوكرانية له أهمية قصوى".
وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على تطبيق تلغرام إن القوات "تشارك في تحركات نشطة للتقدم على عدة اتجاهات في وقت واحد".
وأضافت "عمليا..حققت وحداتنا نجاحات تكتيكية في جميع القطاعات التي تهاجم فيها".
وتابعت "يتقدمون بشكل تدريجي. في الوقت الراهن تقدموا لمسافة تصل إلى كيلومترين في كل اتجاه".
البيت الأبيض يندد بحديث بوتين عن استخدام السلاح النووي
ندد البيت الأبيض يوم الجمعة بحديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تجر أي تعديلات لوضعها النووي ردا على تلك التصريحات.
وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعدما قال بوتين في وقت سابق يوم الجمعة إن روسيا يمكن "نظريا" أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها لا تحتاج لذلك.
وردا على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، أكدت أيضا أوليفيا دالتون نائبة المتحدث باسم بالبيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي.
دعوة زيلينسكي للمشاركة في أول اجتماع لمجلس الأطلسي وأوكرانيا في فيلينوس
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة أنه لن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التكتل في القمة المقررة في فيلينوس الشهر المقبل، ولكن سيتم عقد الاجتماع الأول لمجلس الاطلسي واوكرانيا بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وقال ستولتنبرغ "نعمل على إنشاء مجلس جديد للناتو-اوكرانيا ستكون فيه اوكرانيا على قدم المساواة مع اعضاء الناتو".
واضاف "نطمح لعقد أول اجتماع للمجلس الجديد في فيلينوس مع الرئيس زيلينسكي".
واوضح ستولتنبرغ أن المجلس الجديد سيسمح بإجراء مشاورات واتخاذ قرارات حول مسائل الأمن ذات الاهتمام المشترك. والعلاقات بين اوكرانيا والناتو تجري في إطار لجنة تم إنشائها عام 1997 وهي هيئة استشارية.
زيلينسكي يرفض أي تفاوض مع موسكو إثر لقائه قادة أفارقة
رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا أي تفاوض مع روسيا إثر لقائه الجمعة رؤساء أفارقة حضروا الى كييف لمحاولة التوسط بين البلدين.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع هؤلاء الرؤساء "من الواضح ان روسيا تحاول مجددا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش. لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية".
205 ملايين دولار مساعدة إنسانية أمريكية لأوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة تقديم 205 ملايين دولار إضافية كمساعدة إنسانية لأوكرانيا لدعم الأوكرانيين في مواجهة النقص الناجم عن الحرب مع روسيا.
جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ان المساعدة ستستخدم لتوفير المستلزمات الأساسية مثل الطعام أو مياه الشرب أو في مجال التعليم والصحة.
وأوضح البيان أن هذه المساعدة التي ستوزع عبر المنظمات غير الحكومية الشريكة في المنطقة، ستسمح ايضا لضحايا النزاع بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم في حال حصل انفصال بسبب الحرب.
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 فر أكثر من ستة ملايين شخص من البلاد ونزح أكثر من خمسة ملايين، وفقا لأرقام نشرتها وزارة الخارجية الأميركية.
وذكر البيان أن المبلغ الجديد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية لأوكرانيا منذ بداية الحرب إلى ملياري دولار.
بوتين يقول إن طائرات اف-16 "ستحترق" اذا سُلمت لكييف
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن مقاتلات إف -16 التي سيرسلها لكييف حلفاء أوكرانيا "ستحترق"، بينما سمحت الولايات المتحدة بتسليم هذه الطائرات للقوات الاوكرانية.
الشهر الماضي أعطت الولايات المتحدة التي لطالما رفضت تسليم مقاتلات لتجنب تصعيد النزاع، الضوء الأخضر لتسليم طائرات اف-16 طالبت بها كييف باستمرار.
لم يتم تحديد موعد تسليم هذه الطائرات الأميركية الصنع وعددها في هذه المرحلة. وأعلنت بروكسل في نهاية ايار/مايو أن بولندا بدأت بتدريب طيارين اوكرانيين في الاثناء.
وقال بوتين في منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرغ (شمال غرب روسيا) إن "الدبابات (التي سلمها حلف شمال الأطلسي لاوكرانيا) تحترق. ستلقى طائرات اف-16 المصير نفسه".
من الأسئلة التي ستطرح أيضا في حال تسليم طائرات اف-16 لأوكرانيا، إيجاد قواعد آمنة للإقلاع والهبوط وتصليحها فيها، في وقت قصفت روسيا العديد من المطارات الأوكرانية.